Inför CL: Atlético Madrid – Leicester City

Som enda brittiska lag kvar i Champions League reser Leicester till Madrid för att möta Atlético Madrid på Vicente Calderon under onsdagskvällen, i den första matchen i kvartsfinalen. Kan the Foxes återigen överraska alla kritiker?





Matchen verkar ligga högt upp på Shakespeares prioritetslista då Shakey vilade flera spelare i helgen mot



Mot Atlético förväntar jag mig flera ändringar i startelvan. De mer rutinerade ytterbackarna



I anfallet är det däremot mer öppet då



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Gray, Drinkwater, Ndidi, Mahrez – Vardy, Okazaki.



Starka Atlético väntar

Det är ett starkt Atlético Madrid som väntar i den spanska huvudstaden under onsdagskvällen. Laget ligger trea i



Tränaren Diego Simeone har implementerat en tuff och kvick spelstil i sitt Atlético, som liknar Leicester i många avseenden, med snabba anfall och ett effektivt presspel som inte förlitar sig mycket bollinnehav.



Stjärnan i laget är fransmannen Antoine Griezmann som med sina 23 mål den här säsongen liknar lite av en hybrid mellan





Griezmann är en viktig del i Simeones lagbygge.



Defensiven liksom målvakten Jan Oblak är stabila med endast fem insläppta i Champions League-sammanhang. Det ska bli kul att se hur de hanterar Vardy, Mahrez och co.



Senast i ligan mötte de rivalen Real Madrid på Santiago Bernabéu, i en match som slutade 1-1 efter en ganska sen kvittering av Griezmann.



Till kvartsfinal tog de sig vidare genom att besegra tyska Bayer Leverkusen med totalt 4-2.



Senaste mötet

Utöver att Leicester rimligen vill tysta alla kritiker så har de en hel del revansch att uträtta. Efter lagets ligacupseger 1997 mötte the Foxes just Atletico Madrid i Uefacupens första omgång. Då slutade mötet i Madrid lika, 1-1, men returen på gamla Filbert Street vann spanjorerna med 2-0 och gick därmed vidare.



I det första mötet blev mittfältaren Garry Parker kontroversiellt utvisad efter att ha fått ett gult kort för att ha tagit en frispark för snabbt, vilket lämnat en bitter eftersmak i munnen hos flera Leicesterfans enda till idag. Alltså känns revanschen extra befogad.







Matchinfo och tips

Vad? Champions League kvartsfinal, första matchen.

När? Onsdag 12/4, kl 20.45.

Var? Vicente Calderon, Madrid.



Tips: Viktigt för Leicester att inte tappa för mycket än en uddamålsseger till Atletico, annars blir det svåert på King Power. 2-1 Madrid?



