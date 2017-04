Får vi se Jamie Vardy jubla på tisdag?

Inför CL: Leicester City – Atletico Madrid

Leicester gästas av Atletico Madrid i returen i Champions League-kvartsfinalen hemma på King Power Stadium. Kan Leicester vända 0-1-underläge till seger?





Offensivt var insatsen i onsdags inget att snacka om då Leicester inte hade ett skott på mål, men defensivt var de solida och en tveksam straff till hemmalaget var avgörande i det mötet.



Inför returen blir avstängde



Med veteranen



Jag tror att Morgan dock riskeras då han tränade för fullt under måndagen, och att han möjligen byts ut ganska tidigt i den andra halvleken.



I övrigt är startelvan nog densamma som i onsdags, möjligen att Shakey vågar byta in



Trolig startelva (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Benalouane, Simpson –Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez – Vardy, Okazaki.



Atleico vilade nyckelspelare i helgen

Att kvartsfinalsdubbeln är långt ifrån över är något som Diego Simeone definitivt beaktat. I helgens bekväma 3-0-seger hemma mot Osasuna vilades kvartetten Griezmann, Koke, Saul och Gabi inför Leicestermatchen i



Fransmannen Griezmann var drivande i spanjorernas defensiv i det första mötet och det var han som ordnade och satte straffen i det första mötet i Madrid. Det märktes att offensiven saktades ned i den andra halvleken när Leicester satte in





I Grieszmanns frånvaro gjorde Carrasco två mål i ligaspelet i helgen.



Mot Leicester väntas dock hans anfallskompis Kevin Gameiro vara spelklar, ytterligare ett stressmoment mot ett haltande hemmaförsvar.



I övrigt har inga nya skador rapporterats i skrivande stund.



Matchinfo och tips

Vad? Champions League kvartsfinal, andra matchen.

När? Tisdag 18/4, kl 20.45.

Var? (King Power) Leicester City Stadium, Leicester.



Tips: Leicester lär nog vara rejält taggade inför matchen och det ska bli intressant att se hur spanjorerna klarar den brittiska kylan och ett kokande King Power Stadium, men Atletico känns mycket bättre än Sevilla och håller undan. 1-1? Jag hoppas jag har fel.





ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-04-17 12:11:00

Leicester sumpade en 0-2-ledning borta mot ett taggat Crystal Palace under lördagseftermiddagen.Mitt i kvartsfinalsdubbelen i Champions League ställs Leicester borta mot Crystal Palace på Selhurst Park. Kan de återhämta sig, samtidigt som uppladdningen inför tisdagen blir optimal?Domaren Jonas Eriksson stod i centrum för matchen då Antoine Griezmanns straffmål blev avgörande i mötet mellan Leicester och Atletico Madrid i kvartsfinalens första match.Ett reservlagsbetonat Leicester föll borta mot Everton under söndagseftermiddagen.Formstarka Leicester reser till Liverpool för att möta Everton på söndagseftermiddagen på Goodison Park. Kan Leicester ta en sjätte rak ligaseger?The Foxes tog sin femte raka ligaseger då man besegrade jumbon Sunderland med 2-0 hemma på King Power Stadium under tisdagskvällen.Ett formstarkt Leicester gästas av ett sjunkande Sunderland hemma på King Power Stadium på tisdag. Blir det en femte rak ligaseger mot the Black Cats?Leicester gjorde en stabil insats då de besegrade Stoke hemma med 2-0 på King Power Stadium under lördagseftermiddagen genom mål av Wilfred Ndidi och Jamie Vardy.