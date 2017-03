Come on boys, let's bring this home.

Inför CL: Leicester City – Sevilla FC

Leicester är en 1-0-seger ifrån att ta sig vidare till åttondelsfinal i Champions League, då de ställs mot Sevilla i den andra sextondelsfinalen på King Power Stadium. Lyckas the Foxes besegra spanjorerna?





Första matchen i slutet på februari slutade 2-1 i Sevilla och dominerades till stora delar av spanjorerna, men Leicester lyckades reducera genom Jamie Vardy sent i matchen och höll tillställningen vid liv.



Sedan dess har mycket hänt. Någon dag efter fick succétränaren Claudio Ranieri sparken och ersattes åtminstone temporärt av assisterande tränaren Craig Shakespeare. The Foxes har vunnit två raka ligamatcher mot Liverpool och Hull, båda med 3-1, och det verkar som att spelarna har återfått spelglädjen igen.



Det går att diskutera i oändligheten om vad som utlöste att Ranieri fick sparken, hur mycket spelarna var involverade, men det man kan notera av Shakespeares två matcher vid rodret är att de spelar mer likt förra säsongen; en 4-4-2-formation, de backar hem för att sedan anfalla med fart.



Wilfred Ndidi har mer och mer börjat likna den roll som N’Golo Kanté hade förra säsongen, och detta har i sin tur gjort att Danny Drinkwater kan driva på anfallet tillika att Riyad Mahrez fått mer spelutrymme att glida in centralt och mata Vardy med bra bollar.





Craig Shakespeare verkar ha fått ordning på Leicester.



Jag tror att Hull-startelvan förblir oförändrad mot Sevilla. Spelarna har fått vila sedan förra helgen då ligamatchen mot Arsenal blev inställd på grund av the Gunners FA-cupmatch mot Lincoln i lördags. I veckan var de för övrigt på ”team building” och ett lättare träningsläger i Dubai.



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez – Okazaki, Vardy.



Sevilla tappar något i La Liga-toppstriden

Sedan segern i första sextondelen mot Leicester har Sevilla bara tagit två raka kryss mot Alaves och Leganes, i matcher som man på pappret borde ha vunnit. Därmed har de tappade något i toppstriden på toppduon Real Madrid och Barcelona, men ligger alltjämt före Atlético Madrid i tabellen som trea.



Senast mot Leganes säger pressen att Sevilla såg trötta och sega ut, samt begick flera lätta misstag både defensivt och offensivt. Tränaren Jorge Sampaoli har kritiserat sina spelare och hotat dem att Leicester kan bli riktigt farliga om de inte skärper sig.





Joaquin Correra firar sitt 2-0-mål mot Leicester i första matchen.



Mot Alaves startade följande startelva enligt Sevillas



Matchinfo och tips

Vad?

När? Tisdag 14/3, kl 20.45.

Var? King Power Stadium, Leicester.



