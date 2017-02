Frälser Leicesters algeriske duo the Foxes?

Inför CL: Sevilla – Leicester City

Mitt i en formkris reser Leicester till södra Spanien för att möta Sevilla i sextondelsfinal i Champions League. Lossnar det för the Foxes i europaspelet?





Oavsett är det stort för oss fans som funnits med på hela resan från League One till the



Leicester inledde sin Champions League-sejour strålande med fyra segrar och en oavgjord, men föll pladask med hela 5-0 borta mot Porto i den avslutande gruppspelsomgången, tyvärr en glimt i mångas ögon om vad som komma skall.





Vilket Leicester får vi se imorgon?



Det ska bli intressant att se hur Claudio Ranieri väljer att matcha sitt Leicester mot Sevilla. Jag ser en 4-3-3-formation framför mig med



Vidare hoppas jag att Ranieri inte spelar med Morgan och Huth i mittförsvaret. Dags att pröva något nytt som Yohan Benalouane eller



Tänkbar startelva (4-3-3): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi, Mendy – Gray, Slimani, Mahrez.



Starkt Sevilla väntar

Det är ett starkt Sevilla som väntar på Ramón Sánchez Pizjuán under onsdagskvällen. Laget ligger trea just nu i



Tränaren heter Jorge Sampaoli och anslöt i somras efter en lyckad fyraårsperiod med Chiles landslag. Snacket går nu att han ska ersätta Luis Enrique i just Barcelona, men på onsdag är det Leicester som är på hans agenda.



Bland profilerna finns anfallsparet Wissam Ben Yedder och Luciano Vietto, inlånade Samir Nasri samt mittbacksklippan Adil Rami.





Coach Sampaoli och hans Sevilla har gått starkt i år.



I gruppspelet fick Sevilla en tuff kamp med Juventus, som slutade med att spanjorerna slutade tvåa, med tre segrar, två oavgjorda och en förlust.



Matchinfo och tips

Vad? Champions League sextondelsfinal, första matchen.

När? Onsdag 22/2, kl 20.45.

Var? Ramón Sánchez Pizjuán Stadium, Sevilla, Spanien.



Tips: Hoppas på någon slags reaktion, men tyvärr, tror inte det. Sevillaseger med 3-1. Trots en poäng över nedflyttningsstrecket och sorti i FA-cupen mot ett Millwall med tio man i söndags så måste Leicester ladda om inför en stundande sextondelsfinal i Champions League mot Sevilla.Oavsett är det stort för oss fans som funnits med på hela resan från League One till the Championship till Premier League , att lilla Leicester tagit sig till sextondelsfinal i Champions League, en av världens bästa fotbollsturneringar!Leicester inledde sin Champions League-sejour strålande med fyra segrar och en oavgjord, men föll pladask med hela 5-0 borta mot Porto i den avslutande gruppspelsomgången, tyvärr en glimt i mångas ögon om vad som komma skall.Vilket Leicester får vi se imorgon?Det ska bli intressant att se hur Claudio Ranieri väljer att matcha sitt Leicester mot Sevilla. Jag ser en 4-3-3-formation framför mig med Danny Drinkwater Wilfred Ndidi och Namplays Mendy på mitten, samt Riyad Mahrez och Demarai Gray på vardera sida om…ja, vem då? Hoppas själv på Islam Slimani , som är osäker till spel, men hellre honom än formsvage Jamie Vardy Vidare hoppas jag att Ranieri inte spelar med Morgan och Huth i mittförsvaret. Dags att pröva något nytt som Yohan Benalouane eller Daniel Amartey i mitten bredvid till exempel Robert Huth Tänkbar startelva (4-3-3): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi, Mendy – Gray, Slimani, Mahrez.Det är ett starkt Sevilla som väntar på Ramón Sánchez Pizjuán under onsdagskvällen. Laget ligger trea just nu i La Liga bara ett par poäng bakom ledande Real Madrid och tvåan Barcelona. De är starka på hemmaplan och har bara tappat fem poäng i ligan den här säsongen.Tränaren heter Jorge Sampaoli och anslöt i somras efter en lyckad fyraårsperiod med Chiles landslag. Snacket går nu att han ska ersätta Luis Enrique i just Barcelona, men på onsdag är det Leicester som är på hans agenda.Bland profilerna finns anfallsparet Wissam Ben Yedder och Luciano Vietto, inlånade Samir Nasri samt mittbacksklippan Adil Rami.Coach Sampaoli och hans Sevilla har gått starkt i år.I gruppspelet fick Sevilla en tuff kamp med Juventus, som slutade med att spanjorerna slutade tvåa, med tre segrar, två oavgjorda och en förlust.Vad? Champions League sextondelsfinal, första matchen.När? Onsdag 22/2, kl 20.45.Var? Ramón Sánchez Pizjuán Stadium, Sevilla, Spanien.Tips: Hoppas på någon slags reaktion, men tyvärr, tror inte det. Sevillaseger med 3-1.

0 KOMMENTARER 92 VISNINGAR 0 KOMMENTARER92 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-02-21 21:31:00 På Twitter: @adam_bills2017-02-21 21:31:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-02-21 21:31:00

Leicester

2017-02-18 18:08:00

Leicester

2017-02-18 08:13:00

Leicester

2017-02-12 20:15:00

Leicester

2017-02-10 10:53:52

Leicester

2017-02-09 21:38:57

Leicester

2017-02-07 21:45:14

Leicester

2017-02-05 18:56:00

Leicester

2017-02-04 09:17:00

Leicester

2017-02-01 07:35:01

ANNONS:

Mitt i en formkris reser Leicester till södra Spanien för att möta Sevilla i sextondelsfinal i Champions League. Lossnar det för the Foxes i europaspelet?Trots en man mer i nästan en timme förlorade Leicester borta mot Millwall i FA-cupens femte omgång och misären bara fortsätter.I stundande bottenstrid i ligan och sextondelsfinal i Champions League så väntar ytterligare en sextondelsfinal, den i FA-cupen borta mot Milwall.Ett slött och ineffektivt Leicester föll återigen i ligaspelet och fortsätter sjunka i tabellen.Söndagseftermiddagen bjuder på en högdramatisk drabbning mellan ett Swansea på uppgående och ett Leicester i fritt fall. Båda lagen har näsan precis över nedflyttningsstrecket och matchens betydelse är förstås oerhört viktig.Ett reservlagsbetonat Leicester lyckades bryta förlustraden genom att ett lika besegra reservlagsbetonat Derby hemma på King Power Stadium under onsdagenskvällen och tog sig därmed vidare till femte omgången i FA-cupen.Formsvaga Leicester stalls inför ett ovilligt omspel i FA-cupens fjärde omgång mot lokalkonkurrenten Derby på onsdag på King Power Stadium.40 minuter som såg ganska bra ut, sen var det samma gamla visa. Leicester föll återigen i ligan.Ett smått desperat Leicester gästas hemma av Manchester United på King Power Stadium under söndagskvällen. Kan the Foxes resa sig ur misären?Den så kallade Transfer Deadline Day blev en anonym historia för Leicester då man endast lånade in mittbacken Molla Wagué från italienska Udinese.