Martin Kelly och Riyad Mahrez kämpar om bollen i lagens senaste möte i september. Då vann Leicester med 3-1.

Inför: Crystal Palace – Leicester City

Mitt i kvartsfinalsdubbelen i Champions League ställs Leicester borta mot Crystal Palace på Selhurst Park. Kan de återhämta sig, samtidigt som uppladdningen inför tisdagen blir optimal?





Men innan dess väntar Crystal Palace borta på Selhurst Park under lördagen och en match om tre viktiga poäng för att säkra överlevnad i



Den stora frågan är hur Shakespeare möblerar om då Leicester spelade i Madrid i onsdags, i London nu på lördag och i Leicester på tisdag.





Vilar Shakey tex Shinji Okazaki eller Riyad Mahrez? Wes Morgan är fortsatt skadad.



Jag tror det blir ett par förändringar som borta mot Everton förra helgen. Nu förlorade visserligen en reservlagsbetonat Leicester mot Everton, men the Toffees är rimligen bättre än Crystal Palace, så ett bättre resultat är att hoppas på.



Rimligen vilas till exempel Christian Fuchs, Danny Simpson, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton/Riyad Mahrez samt Jamie Vardy.



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Huth, Benalouane, Amartey – Gray, Drinkwater, King, Albrighton – Vardy, Slimani.



Räddar Big Sam the Eagles från nedflyttning?

Runt jul fick Alan Pardew lämna sitt jobb efter en svag förstahalva på säsongen av Crystal Palace och han ersattes av Sam Allardyce.



Det har väl inte gått direkt bättre för Allardyce vars Palace ligger sex poäng över strecket, men de har efter fem segrar på de sex senaste matcherna klättrat upp från nedflyttningsplatserna.



Inför säsongsavslutningen har de Leicester (hemma), Liverpool (borta), Tottenham (hemma), Burnley (hemma), Man City (borta), Hull (hemma) och Man United (borta). Av dessa förväntas nog Leicester, med Atletico Madrid i tankarna, vara en match man bör vinna.



Senast avfärdade de något överraskande Arsenal med klara 3-0 genom mål av Andros Townsend, Yohan Cabaye och Luka Milivojevic.





Andros Townsend och Wilfred Zaha är två viktiga kuggar i Sam Allardyce lagbygge.



Inför matchen saknas sex spelare, däribland anfallaren Loic Remy.



Matchinfo och tips

Vad? Premier League, omgång 31.

När? Lördag 15/4, kl 16.00.

Var? Selhurst Park, London.



