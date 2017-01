Senast lagen möttes slog Kevin Mirallas till.

Inför: Everton – Leicester City

Den intensiva jul- och nyårsperioden rundas av med ett bortamöte mot Everton i FA-cupens tredje omgång. Prioriteras FA-cupen av lagen?

2017-01-06 12:06:00

Den intensiva jul- och nyårsperioden rundas av med ett bortamöte mot Everton i FA-cupens tredje omgång. Prioriteras FA-cupen av lagen?Regerande mästarna Leicesters tränare hoppas förstärka sin trupp efter en svag ligastart den här säsongen. Vem ansluter, och vem försvinner?Den lovande mittfältaren Wilfred Ndidi är klar för Leicester från belgiska KRC Genk. Nigerianen har kritat ett 5,5-årskontrakt med the Foxes.Leicester lyckades skrapa ihop en poäng borta mot Middlesbrough i en annars blek tillställning på Riverside Stadium under måndagseftermiddagen.Mindre än två dagar efter förra omgången reser Leicester norrut till Riverside Stadium för att Middlesbrough. Hur påverkas spelarna av det tuffa spelschemat?Leicester tog tre otroligt viktiga poäng hemma mot West Ham på nyårsafton och gav sig därmed en buffert på sex poäng ned till nedflyttningsstrecket. Islam Slimani nickade in segermålet i den första halvleken.I årets sista ligamatch gästas Leicester av West Ham hemma på King Power Stadium. Kan de avsluta 2016 med seger?Det gångna året har varit omvälvande för alla Leicesterfans då man gick från att vara en anonym engelsk jojoklubb till att sensationellt vinna Premier League. Här är det fantastiska år som har gått.En dålig andrahalvlek ledde till förlust hemma mot Everton för Leicester som återigen visar att säsongen inte går som den ska.Leicester gästas av Everton hemma på King Power Stadium under den traditionella Boxing Day-omgången. Blir det en lika fin kämpainsats som senast mot Stoke?