Inför: Everton – Leicester City (sön)

Tips: Leicester har bra flow just nu, men hur svåra blir Everton på bortaplan. Oavgjort 1-1? The Foxes ångar på i tabellen och ligger inför lördagens omgång med matcher på en elfteplats i Premier League . Ett betydligare muntrare läge än runt årsskiftet då man var under nedflyttningsstrecket.Senast blev det en ganska stabil 2-0-seger hemma mot Sunderland genom mål av Islam Slimani och Jamie Vardy Leicester inledde svagt, men Shakespeare gjorde några bra taktiska byten och bytte in bland annat Marc Albrighton som assisterade de båda målen och ytterligare tre viktiga poäng inkasserades.Jamie Vardys (i mitten) 2-0-mål säkrade segern hemma mot Sunderland.Men april är en tuff månad för Leicester som har hela sex matcher kvar tills månadens slut, varav två i Champions League i kvartsfinalsdubbelmötet mot Atlético Madrid, den ena redan på onsdagskväll i den spanska huvudstaden.Hur tänker Craig Shakespeare inför Everton matchen med de kommande matcherna i åtanke, samt två matcher den senaste veckan? Jag tror att det inte blir några jätteförändringar, även om Shakeys sagt att han funderat över att göra ett par byten.Ett byte skulle kunna vara att Albrighton ersätter Demarai Gray på vänstermittfältet. Kanske att Shinji Okazaki ersätts av Slimani, då japanen såg trött ut senast.På skadelistan finns fortsatt kapten Wes Morgan med sin ryggskada. Däremot gör ersätter Yohan Benalouane ett fin-fint jobb bredvid Robert Huth , trots över ett år i frysboxen, och flera börjar undra om tunisiern ska ta över Morgans plats säsongen ut.Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez – Vardy, Slimani.Det är minst en Europa League -plats som Ronald Koemans mannar strävar mot då en sluttabell ska summeras och the Toffees är på god väg då deras sjundeplats nu räcker till en kvalplats dit, men givetvis lär siktet vara ställt högre upp. Laget har tre poäng upp till Arsenal och Man United på direktplatserna.Everton har dock genomgått två tuffa matcher på sistone i Liverpool och just United, som slutade i en förlust och en oavgjord, så det är nog ett hungrig Everton som äntrar Goodison Park under söndagen.Leicesters mittbackar lär få fullt upp att hålla koll på Romelu Lukaku med sina 21 ligamål den här säsongen, en stark bidragande faktor till Evertons poängskörd den här säsongen. Andra intressanta att hålla koll på är exempelvis unge och intressante Tom Davies som förlängde sitt kontrakt med Everton i veckan.Årets skytteligavinnare Romelu Lukaku (t.v.)?Inför matchen saknar Koeman avstängde mittbacken Ashley Williams , samt skadade kvartetten Seamus Coleman, Ramiro Funes Mori, James McCarthy och Aaron Lennon , men mittfältaren Morgan Schneiderlin återvänder eventuellt från skada.Vad? Premier League, omgång 30.När? Söndag 9/4, kl 17.00.Var? Goodison Park, Liverpool.Tips: Leicester har bra flow just nu, men hur svåra blir Everton på bortaplan. Oavgjort 1-1?

Formstarka Leicester reser till Liverpool för att möta Everton på söndagseftermiddagen på Goodison Park. Kan Leicester ta en sjätte rak ligaseger?The Foxes tog sin femte raka ligaseger då man besegrade jumbon Sunderland med 2-0 hemma på King Power Stadium under tisdagskvällen.Ett formstarkt Leicester gästas av ett sjunkande Sunderland hemma på King Power Stadium på tisdag. Blir det en femte rak ligaseger mot the Black Cats?Leicester gjorde en stabil insats då de besegrade Stoke hemma med 2-0 på King Power Stadium under lördagseftermiddagen genom mål av Wilfred Ndidi och Jamie Vardy.Leicester gästas av Stoke under lördagseftermiddagen i jakten på överlevnad i Premier League. Fortsätter Craig Shakespeares drömstart som Leicestertränare?Leicester tog tre viktiga ligapoäng tillika säsongens första bortaseger i Premier League då man besegrade West Ham på London Stadium.Leicesters kvartsfinalmotståndare i Champions League lottades under fredagen. Det blir en resa till den spanska huvudstaden.Lördag eftermiddag och avspark kl 16.00 på London Stadium mellan två lag som sorterar under kategorin säsongens stora besvikelser.Leicester gjorde vad som krävdes då de besegrade Sevilla hemma med 2-0 i en het och känslofylld match på King Power Stadium, och avancerade därmed till kvartsfinal i Champions League!Leicester är en 1-0-seger ifrån att ta sig vidare till åttondelsfinal i Champions League, då de ställs mot Sevilla i den andra sextondelsfinalen på King Power Stadium. Lyckas the Foxes besegra spanjorerna?