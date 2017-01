Steve McClaren är tillbaks i Derby. Här i aktion som tränare i Newcastle.

Inför FA-cupen: Derby County – Leicester City (fredag)

Mitt i sin tunga ligasvacka ställs Leicester borta mot lokalrivalen Derby i FA-cupens fjärde omgång under fredagskvällen. Kan the Foxes ställa om mot the Rams?





FA-cupen kommer i det avseendet olägligt för Leicester, som bör satsa allt krut på ligan. Däremot kan en seger borta mot rivalen Derby verka som en moralhöjare, och lugna läget lite i Leicesterlägret då flera börjat tycka att Ranieri ska få sparken.



Till den fjärde rundan tog de sig genom en stark 2-1-seger borta mot





Glädjescener på Goodison Park senast i FA-cupen.



Positivt för Leicester inför fredagens tillställning är att



I övrigt ska det bli intressant att se hur Ranieri väljer att starta mot Derby med tanke på kommande tisdagens viktiga bortamatch mot



Jag kan tänka mig ett par byten i startelvan, så som att



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Morgan, Huth, Simpson – Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Gray – Vardy, Ulloa.



Kärt återseende med Derby

Då Leicester gick upp i



Då tränades man av Steve McClaren, som fick sparken i maj 2015, men återvände 1,5 år senare efter att bland annat allas våran Nigel Pearson tränats the Rams, och det har den här gången rullat på mycket fint för honom.



Derby ligger efter en svag start på säsongen sjua i tabellen, men med slagläge uppåt. I FA-cupen inledde man dock med seger borta mot West Brom med 2-1 genom mål av Darren Bent och Tom Ince.



Senast i ligan blev det också seger, då med 3-2 hemma mot



I truppen finns nu gamla populäre Leicesterspelaren





Tom Ince är ett av säsongens utropstecken i Derby. David Nugent är ny från Middlesbrough.



I övrigt är truppen hel. Duon



Matchinfo och tips

Vad? FA-cupen, fjärde omgången.

När? Fredag 27/1, kl 20.55.

Var? Pride Park Stadium, Derby.



