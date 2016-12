Everton kommer på besök.

Inför: Leicester City – Everton

Leicester gästas av Everton hemma på King Power Stadium under den traditionella Boxing Day-omgången. Blir det en lika fin kämpainsats som senast mot Stoke?

