Senast lagen möttes besegrade nykomlingen Hull mästarna Leicester med 2-1.

Inför: Leicester City – Hull City

Leicester möter Hull hemma på King Power Stadium under lördagseftermiddagen i en mycket viktig match för bägge lagen i Premier Leagues nedflyttningsstrid. Kan the Foxes ta en andra rak seger?





Interim tränaren Craig Shakespeare fick en perfekt start på sin temporära (?) sejour som Leicestertränare och förbättrade därmed sina möjligheter att ta över jobbet permanent, vilket fler och fler ser som en rimlig möjlighet, åtminstone säsongen ut.



Han verkade i alla fall ha motiverat spelarna att spela lika fint som förra säsongen. Det var faktiskt exakt samma startelva förutom N’Golo Kanté, vars plats nu var tagen av Wilfred Ndidi, som gjorde en fenomenal match där han gjorde elva tacklingar vilket bara Kanté bättrat i år; killen är ju bara 20 år!





Jamie Vardy bröt måltorkan med två mål senast mot Liverpool.



Inför matchen kan eventuellt målvakten Kasper Schmeichel saknas genom en lättare ankelskada samt Molla Wagué genom sin axel som gick ur led.



I övrig förväntar jag mig att Shakespeare spelar med samma startelva som senast mot Liverpool (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Albrighton, Okazaki, Mahrez – Vardy.



Ny tränare har haft effekt

Under nye tränaren Marco Silva som tillträdde strax efter årsskiftet så har Hull fått ett litet lyft även om man alltjämt ligger under nedflyttningsstrecket.



Silva är en spännande 39-årig portugis som tog över efter uppdrag i Estorial, Sporting och senast i grekiska Olympiacos, känd för sin lugna framtoning men hårdhet mot spelarna i omklädningsrummet.



Segrar mot Liverpool och Bournemouth har varit the Tigers utropstecken efter årsskiftet, i ett övrigt mycket tufft spelschema som även inkluderat Chelsea, Manchester United och Arsenal. Mot United mäktade man även med ett kryss, borta på Old Trafford. Det kommer definitivt mera från the Tigers tror jag.



Senast krigade de till sig ett kryss hemma mot Burnley.





Värvningen av Marco Silva har initialt sett positiv ut för the Tigers.



Inför matchen saknas kvintetten Dieumerci Mbokani, Evandro, Curtis Davies, Michael Dawson, Ryan Mason och Markus Henriksen, alla skadade, men Leicesterfostrade Sam Clucas och Lazar Markovic är tillbaka efter avstängning respektive skada. Harry Maguire är eventuellt tillbaka efter knäskada.



Matchinfo och tips

Vad?

När? Lördag 4/3, kl 16.00.

Var? King Power Stadium, Leicester.



Tips: Hoppas den fina inställning som spelarna visade senast håller i sig. Hull är kluriga och i ett lika prekärt läge som Leicester. Tight. 2-1? Det har varit ett par omvälvande dagar för Leicester som sparkade Claudio Ranieri förra veckan och stod utan tränare inför Liverpoolmatchen i måndags. Reaktionen kom och ett Leicester á la mästarsäsongen 2015/16 gjorde en fin match och vann med 3-1.Interim tränaren Craig Shakespeare fick en perfekt start på sin temporära (?) sejour som Leicestertränare och förbättrade därmed sina möjligheter att ta över jobbet permanent, vilket fler och fler ser som en rimlig möjlighet, åtminstone säsongen ut.Han verkade i alla fall ha motiverat spelarna att spela lika fint som förra säsongen. Det var faktiskt exakt samma startelva förutom N’Golo Kanté, vars plats nu var tagen av Wilfred Ndidi, som gjorde en fenomenal match där han gjorde elva tacklingar vilket bara Kanté bättrat i år; killen är ju bara 20 år!Jamie Vardy bröt måltorkan med två mål senast mot Liverpool.Inför matchen kan eventuellt målvakten Kasper Schmeichel saknas genom en lättare ankelskada samt Molla Wagué genom sin axel som gick ur led.I övrig förväntar jag mig att Shakespeare spelar med samma startelva som senast mot Liverpool (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Albrighton, Okazaki, Mahrez – Vardy.Under nye tränaren Marco Silva som tillträdde strax efter årsskiftet så har Hull fått ett litet lyft även om man alltjämt ligger under nedflyttningsstrecket.Silva är en spännande 39-årig portugis som tog över efter uppdrag i Estorial, Sporting och senast i grekiska Olympiacos, känd för sin lugna framtoning men hårdhet mot spelarna i omklädningsrummet.Segrar mot Liverpool och Bournemouth har varit the Tigers utropstecken efter årsskiftet, i ett övrigt mycket tufft spelschema som även inkluderat Chelsea, Manchester United och Arsenal. Mot United mäktade man även med ett kryss, borta på Old Trafford. Det kommer definitivt mera från the Tigers tror jag.Senast krigade de till sig ett kryss hemma mot Burnley.Värvningen av Marco Silva har initialt sett positiv ut för the Tigers.Inför matchen saknas kvintetten Dieumerci Mbokani, Evandro, Curtis Davies, Michael Dawson, Ryan Mason och Markus Henriksen, alla skadade, men Leicesterfostrade Sam Clucas och Lazar Markovic är tillbaka efter avstängning respektive skada. Harry Maguire är eventuellt tillbaka efter knäskada.Vad? Premier League omgång 27.När? Lördag 4/3, kl 16.00.Var? King Power Stadium, Leicester.Tips: Hoppas den fina inställning som spelarna visade senast håller i sig. Hull är kluriga och i ett lika prekärt läge som Leicester. Tight. 2-1?

0 KOMMENTARER 72 VISNINGAR 0 KOMMENTARER72 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-03-03 20:46:00 På Twitter: @adam_bills2017-03-03 20:46:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-03-03 20:58:00

Leicester

2017-03-03 20:46:00

Leicester

2017-02-28 08:17:00

Leicester

2017-02-26 20:23:19

Leicester

2017-02-25 10:43:00

Leicester

2017-02-24 18:26:33

Leicester

2017-02-23 21:02:00

Leicester

2017-02-23 20:54:59

Leicester

2017-02-21 21:31:00

Leicester

2017-02-18 18:08:00

ANNONS:

Ett antal namn har figurerat i brittisk press den senaste veckan till att efterträda Claudio Ranieri.Leicester möter Hull hemma på King Power Stadium under lördagseftermiddagen i en mycket viktig match för bägge lagen i Premier Leagues nedflyttningsstrid. Kan the Foxes ta en andra rak seger?Ett pressat Leicester inledde tiden efter sparkade Claudio Ranieri med en stark 3-1-seger hemma mot Liverpool på King Power Stadium under måndagskvällen, och lyfte därmed över nedflyttningsstrecket.Leicester inleder sin tid utan Claudio Ranieri med att ta emot Liverpool hemma på King Power Stadium under lördagskvällen. Kan de lyfta sig över nedflyttningsstrecket i Ranieris frånvaro?Under fredagskvällen kom Claudio Ranieris första uttalande sedan han fått sparken.När dammet lagt sig något efter gårdagens chockartade besked är det dags att blicka framåt.Leicester succétränare Claudi Ranieri har fått sparken med omedelbar verkan.Leicester föll rättvist mot Sevilla i första matchen i CL-kvartsfinalen, men fick med sig ett viktigt bortamål och mersmak inför returen i mitten på mars.Mitt i en formkris reser Leicester till södra Spanien för att möta Sevilla i sextondelsfinal i Champions League. Lossnar det för the Foxes i europaspelet?Trots en man mer i nästan en timme förlorade Leicester borta mot Millwall i FA-cupens femte omgång och misären bara fortsätter.