Inför: Leicester City – Manchester United (sön)

Ett smått desperat Leicester gästas hemma av Manchester United på King Power Stadium under söndagskvällen. Kan the Foxes resa sig ur misären?





Rykten börjar spridas om att spelarna har tappat förtroende i Ranieri, de ser själva omotiverade ut på planen och frågetecken börjar höjas om klubbens facit på transfermarknaden, då rykten om både den ena och andra spelaren slutade i en bänkspelare från Udinese på lån.



Är det något positivt som skett? Det skulle möjligen vara att vissa spelare börjat öppet kalla på sina lagkompisar att lägga på ett kol, samt att Ranieri fortfarande håller gardet högt.



Senast mot Burnley var man inte bra, men var på väg att knipa en poäng innan en uppenbar hands föranledde segermålet för the Clarets sent i matchen.





Jobbigt läge.



Inför matchen saknas fortfarande skadade anfallsduon Islam Slimani och Leo Ulloa, men också nyförvärvet Molla Wagué enligt rykten, för en oklar anledning. Daniel Amartey är fortfarande på Afrikanska Mästerskapen med Ghana.



Hur kan Ranieri tänkas ställa upp mot Man United? I anfallet kan jag mycket väl se att Jamie Vardy bänkas till förmån för Ahmed Musa, då Vardy ser riktigt formsvag ut.



Skulle gärna vilja ha ut kapten Morgan ur startelvan också, men frågan är vem som ska ersätta honom. Det känns otänkbart att, om tillgänglig, att slänga in Wagué efter en knapp vecka med klubben. Kanske Yohan Benalouane, som varit i frysboxen i över 1,5 år?



I övrigt lär nog startelvan se ut den samma som mot Burnley. Tänkbar startelva (4-4-1-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Gray, Drinkwater, Ndidi, Albrighton – Mahrez – Musa.



Många kryss för Man United

José Mourinhos Man United fortsätter vara anonyma i titelstriden då de hållit sin sjätteplats sedan början på november. Laget har visserligen inte förlorat i ligan sedan de mötte Chelsea i slutet på oktober, men de varvar segrar med väldigt många oavgjorda. Facit den här säsongen är elva segrar, nio kryss och tre förluster.



I de tre senaste matcherna har det blivit tre kryss, varav mot både Liverpool och Stoke avgjorde the Red Devils sent genom Zlatan respektive Rooney, medan i veckan lyckades man inte få hål på ett heroiskt Hull i en match som slutade 0-0.



I ligan ligger man fyra poäng bakom Man City och Liverpool på femte- respektive fjärdeplatsen, men upp till serieledande Chelsea är det hela fjorton poäng. Kan Mourinho lyckas vända säsongen och klättra uppåt?



I en intervju med BBC Sport påpekar Mourinho att hans lag spelar bra, men bör lägga i ytterligare en växel och lämna sin komfortzon för att kunna vinna fler matcher.





Mourinho, Valencia och Zlatan.



Inför matchen saknas troligen mittbacken Phil Jones genom en fotskada som han ådrog sig senast mot Hull. Han kan bli ersatt av Chris Smalling, eller Eric Bailly som är tillbaka från Afrikanska Mästerskapen.



Förra mötet

Lagen möttes tidigare under säsongen på Old Trafford, och då vann Man United med klara 4-1. Det man minns mest var Leicesters försvarskollaps då tre av fyra mål kom på fasta situationer.



Matchinfo och tips

Vad?

När? Söndag 5/2, kl 18.00

Var? King Power Stadium, Leicester.



