Peter Odemwingie drar i Robert Huths tröja i senaste mötet.

Inför: Leicester City – Stoke City

Leicester gästas av Stoke under lördagseftermiddagen i jakten på överlevnad i Premier League. Fortsätter Craig Shakespeares drömstart som Leicestertränare?





Senast tog Leicester sin första bortaseger för säsongen då West Ham besegrade med 2-3 i östra London genom mål av Robert Huth, Riyad Mahrez och Jamie Vardy.



Två av deövriga tre segrarna skedde i ligaspelet och har lyft Leicester från artondeplatsen i tabellen, alltså under nedflyttningsstrecket, till en lite mera säker femtondeplats med sex poäng ner till Hull under strecket. Överlevnad i





Årets första bortaseger, man tackar!



I övrigt väntar hela sex ligamatcher under april, eller omformulerat, tre segrar och ett kryss upp till historiskt säkra 40 poäng som lär räcka till fortsatt Premier League-kontrakt.



Inför Stoke-matchen kommer fortsatt kapten Wes Morgan saknas genom sin ryggskada, men hans ersättare Yohan Benalouane skötte sig utmärkt senast mot West Ham. Danny Drinkwater möjligen ett frågetecken efter en känning i höften under landslagsuppehållet, men han förväntas vara åtminstone på bänken.



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Albrighton, Okazaki, Mahrez – Vardy.



Stoke blandar och ger

Gästerna Stoke ser ut att gå mot en mittenplacering i tabellen under Mark Hughes då de blandar och ger i ligaspelet. I nuläget ligger the Potters på en bekant niondeplats i tabellen, den slutplacering de tagit de tre senaste säsongerna.



Men man ska ge dem att de på sistone haft ett tufft spelschema mot Spurs, Man City och Chelsea i de fem senaste matcherna, något som dock resulterade i en hederlig pinne borta mot City.





Geoff Cameron i närkamp med Chelseas Diego Costa senast.



Det är främst på hemmaplan som Hughes mannar plockar poäng då man bara vunnit tre matcher borta den här säsongen, de mot Hull, Sunderland och Watford.

Inför matchen saknas tre viktiga pjäser i Jack Butland, Glen Johnson och Xherdan Shaqiri, alla tre skadade. Övriga som saknas är Phil Bardsley och Geoff Cameron, genom avstängning respektive lättare skada.



Senaste mötet

Lagen möttes senast i december förra året i en rafflande match som slutade 2-2 efter en dramatisk avslutning där Leicester med tio man



Matchinfo och tips

Vad? Premier League, omgång 28.

När? Lördag 1/4, kl 16.00.

Var? King Power Stadium, Leicester.



På Twitter: @adam_bills

2017-03-31 18:54:53 På Twitter: @adam_bills2017-03-31 18:54:53

