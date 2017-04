Shinji Okazaki tar sig förbi Lee Catermole i lagens senaste möte.

Inför: Leicester City – Sunderland (tis)

Ett formstarkt Leicester gästas av ett sjunkande Sunderland hemma på King Power Stadium på tisdag. Blir det en femte rak ligaseger mot the Black Cats?





Men med sju matcher kvar på månaden så är det mycket fotboll kvar att spela och det ska bli intressant att se hur Shakespeare tänker inför









Jag kan tänka mig att det bli samma startelva som mot Stoke, då den matchen ändå var den första på två veckor inför matchen.



Trolig startelva (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Gray, Okazaki, Mahrez – Vardy.



Jobbigt läge för Sunderland

The Black Cats har bara tagit sex poäng sedan årsskiftet och verkar gå mot nedflyttning om inte



En av få positiva sedan 2017 inleddes var en oväntad 4-0-seger borta mot nedflyttningskonkurrenten



Inför matchen är just Defoe ett frågetecken genom en ospecificerad skada.





Saknar Moyes Defoe inför Leicester-matchen?



Förra matchen

Lagen möttes senast i början på december förra året på Stadium of Light och då vann Sunderland med 2-1 genom ett självmål av



Matchinfo och tips

Vad?

När? Lördag 2/4, kl 20.45.

Var? King Power Stadium, Leicester.



Tips: Leicester få se upp för Sunderland, men lär vara starkare här. 3-1? Den bekväma 2-0-segern hemma mot Stoke under lördagseftermiddagen var Leicester s femte raka seger, varav den fjärde raka i ligan. Craig Shakespeare har fått en drömstart på sin karriär som Leicestertränare, och the Foxes verkar vara på väg mot säkrat kontrakt om de fortsätter spela som de gör.Men med sju matcher kvar på månaden så är det mycket fotboll kvar att spela och det ska bli intressant att se hur Shakespeare tänker inför Sunderland -matchen. Återhämtningen drog däremot igång redan efter matchen med så kallad kryptoterapi och ett återhämtningspass under söndagen. Wilfred Ndidi stod för ett supermål senast.Jag kan tänka mig att det bli samma startelva som mot Stoke, då den matchen ändå var den första på två veckor inför matchen.Trolig startelva (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Gray, Okazaki, Mahrez – Vardy.The Black Cats har bara tagit sex poäng sedan årsskiftet och verkar gå mot nedflyttning om inte David Moyes hittar på något.En av få positiva sedan 2017 inleddes var en oväntad 4-0-seger borta mot nedflyttningskonkurrenten Crystal Palace . Då gjorde Jermain Defoe två mål, han får ses som främsta hotet.Inför matchen är just Defoe ett frågetecken genom en ospecificerad skada.Saknar Moyes Defoe inför Leicester-matchen?Lagen möttes senast i början på december förra året på Stadium of Light och då vann Sunderland med 2-1 genom ett självmål av Robert Huth och det andra målet av Patrick van Aanholt . Tröstmålet gjordes av Shinji Okazaki Vad? Premier League , omgång 29.När? Lördag 2/4, kl 20.45.Var? King Power Stadium, Leicester.Tips: Leicester få se upp för Sunderland, men lär vara starkare här. 3-1?

