Harry Kane i närkamp med Robert Huth från ett möte för 1,5 år sedan.

Inför: Leicester City – Tottenham Hotspur

Leicester gästas av Tottenham hemma på King Power Stadium i en något ovanlig torsdagsmatch i Premier League. Kan the Foxes besegra Spurs?



Som bäst kan de sluta åtta i tabellen, men då givet att bland annat lagen ovanför, West Brom,



Senast stred Leicester väl men förlorade borta mot Man City i en mot slutet tät match där



Inför matchen saknas en skara med spelare. Mittbackarna Wes Morgan och



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Fuchs, Benalouane, Simpson – Albrighton, Amartey, Ndidi, Mahrez – Vardy, Okazaki.



Spurs vill avsluta med flaggan i topp

I och med ligaledande



Ner till trean Man City är avståndet fem poäng och därmed är andraplatsen säkrad för Spurs, som bekant slutade trea förra säsongen, elva poäng bakom ligavinnande Leicester.



Senast avslutade Spurs med en stark 2-1-seger hemma mot Man United i sista matchen någonsin på White Hart Lane innan Londonklubben flyttar till sin nya arena, bara ett stenkast från WHL.



Inför matchen saknas försvarstrion Kieran Trippier, Kyle Walker och Danny Rose genom diverse skador, medan Mousa Dembele är sliten och dras med skador och lär därför vilas enligt BBC Sport.



Matchinfo och tips

Vad? Premier League, omgång 37.

När? Torsdag 18/5, kl 20.45.

Var? King Power Stadium, Leicester.



