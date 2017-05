Kan Leicester säkra kontrakt i PL mot Watford?

Inför: Leicester City - Watford

Jakten på säkrat Premier League-kontrakt fortsätter då Leicester gästas av Watford hemma på King Power Stadium. Blir det tre poäng mot the Hornets?





Men i praktiken lär det redan vara säkrat om lagets motivation inte störtdyker och att Swansea med övriga lag under Leicester vinner alla sina resterande matcher. Sen väntar en spännande sommar med frågor som om Craig Shakespeare fortsätter som tränare och vilka spelare som lämnar eller ansluter.



Inför matchen förväntar jag mig inga förändringar i startelvan som besegrade West Brom borta förra helgen, då Jamie Vardy med sitt enda skott på mål säkrade tre poäng. Precis som mot West Brom är mittbacken Wes Morgan fortsatt skadad och uteblir.



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel - Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson - Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez - Vardy, Okazaki.



Anonym säsong av Watford

För många (okej, åtminstone undertecknad) är nog Watfords säsong ganska anonym. Laget ligger för närvarande på en fjortondeplats i tabellen på samma poäng som Leicester, det vill säga 40, men två placeringar sämre på grund av en sämre målskillnad.



Tränaren Walter Mazzarri har inte direkt förbättrat klubbens trettondeplats från förra säsongen och det går rykten om att han ryker efter säsongen. Hos spelarna verkar han inte heller särskilt populär då det sägs att de varit tvungna att träna tolv dagar på raken under april.



Senast blev det förlust borta mot Hull med 2-0, trots att hemmalaget fått en spelare utvisad i första halvleken.



Inför matchen saknas försvararen Miguel Britos med en muskelskada medan Jose Holebas är osäker till spel genom en fotskada.



Matchinfo och tips

Vad? Premier League, omgång 35.

När? Lördag 6/5, kl 16.00.

Var? King Power Stadium, Leicester.



På Twitter: @adam_bills

2017-05-05 23:41:06

