Det gick hett till under lagens senaste möte i april i år.

Inför: Leicester City – West Ham United

I årets sista ligamatch gästas Leicester av West Ham hemma på King Power Stadium. Kan de avsluta 2016 med seger?





Den här gången var det försvaret som slarvade rejält vilket föranledde mål av Mirallas och Lukaku, men faktum är att laget i allmänhet behöver tagga till för att kunna säkra överlevnad i



Lite tröstande är dock att de tre bottenlagen möjligen spelar ännu sämre än Leicester, men det krävs oavsett mer från Leicester.







Inför matchen saknas Jamie Vardy som är fortsatt avstängd, men tillbaka från avstängning är mittbacken Robert Huth och vänsterbacken Christian Fuchs och dessutom sägs mittfältaren Danny Drinkwater vara spelklar efter bekymmer med sitt ena knä.



Med tanke på att det är match redan måndag lunch borta mot Middlesbrough så förväntar jag mig ett par ändringar i startelvan, som att Riyad Mahrez ersätter Demarai Gray och att Drinkwater, Fuchs och Huth byts in mot Andy King, Marcin Wasilewski respektive Ben Chilwell. Dags för Ranieri att rotera inför dessa 48 timmar med andra ord.



Trolig startelva (4-4-2): Schmeichel – Fiuchs, Morgan, Huth, Simpson – Albrighton, Drinkwater, Amartey, Mahrez – Okazaki, Slimani.



West Ham på väg uppåt

Efter en svag start på säsongen är Slaven Bilic West Ham på väg uppåt i tabellen genom tre raka ligasegrar, mot Burnley (1-0), Hull (1-0) respektive mot Swansea (4-1). Målen mot svanarna gjordes av André Ayew, Winston Reid, Michail Antonio och Andy Carroll.



I nuläget befinner de sig åtminstone temporärt på säker mark på sin elfteplats, åtta poäng över Sunderland under strecket.



Bilic lär säkert vilja förbättra klubbens sjundeplacering förra säsongen, då West Ham efter Leicester definitivt var säsongens överraskning.



Truppen är i stort intakt sedan förra säsongen, med flertalet förstärkningar som Ayew för 20 miljoner pund från Swansea.







Inför matchen saknas enligt West Hams hemsida kvintetten Diafra Sakho, Arthur Masuaku, Alvaro Arbeloa, Gokhan Tore och James Collins genom diverse skador.



Däremot lär kvartetten Manuel Lanzini, Simone Zaza, Reece Oxford och Sam Byram alla bli spelklara efter att ha tränat igen under veckan.



Matchinfo och tips

Vad? Premier League omgång 19

När? Lördag 31/1, kl 16.00

Var? King Power Stadium, Leicester



I årets sista ligamatch gästas Leicester av West Ham hemma på King Power Stadium. Kan de avsluta 2016 med seger?Det gångna året har varit omvälvande för alla Leicesterfans då man gick från att vara en anonym engelsk jojoklubb till att sensationellt vinna Premier League. Här är det fantastiska år som har gått.Regerande mästarna Leicesters tränare hoppas förstärka sin trupp efter en svag ligastart den här säsongen. Vem ansluter, och vem försvinner?En dålig andrahalvlek ledde till förlust hemma mot Everton för Leicester som återigen visar att säsongen inte går som den ska.Leicester gästas av Everton hemma på King Power Stadium under den traditionella Boxing Day-omgången. Blir det en lika fin kämpainsats som senast mot Stoke?Leicesters överklagan om Vardys röda kort mot Stoke i helgen har avslagits och hans tre matcher långa avstängning kvarstår.Trots att Jamie Vardy blev diskutabelt utvisad efter en halvtimme lyckades Leicester vända 2-0 till 2-2 i en utmärkt laginsats på bet365 Stadium under lördagseftermiddagen.Leicester reser norrut för att möta Stoke borta på Britannia Stadium. Bryter the Foxes bortaförbannelsen mot the Potters?Leicester inkasserade ytterligare en bortaförlust i ligan och hopp om att säsongen skulle ha vänt dämpades under tisdagskvällen då man besegrades av Bournemouth med 1-0.Riyad Mahrez och Jamie Vardy kom sjua respektive åtta i årets Ballon D’or-omröstning.