Senast lagen möttes gjorde profilen Anthony Knockaert mål. Nu är han i Brighton.

Inför: Millwall – Leicester City (FA-cupen)

I stundande bottenstrid i ligan och sextondelsfinal i Champions League så väntar ytterligare en sextondelsfinal, den i FA-cupen borta mot Milwall.





Som bekant går det betydligt tyngre i ligaspelet då lagets långa förlustsvit gjort att de halkat ned till en sjuttondeplats, en poäng över Hull. Kommer Leicester verkligen kunna hålla sig kvar? Det är som sagt lite osäkert i nuläget.





Vad prioriterar Ranieri?



Vad kan man förvänta sig inför Millwall-matchen? Claudio Ranieri har sagt att flera förändringar kommer att göras, troligen med tanke på onsdagens sextondelsfinal borta mot Sevilla i



Inför matchen råder frågetecken på anfallsduon Leo Ulloa och Islam Slimani med respektive skador. Båda lär säkert inte riskeras inför Sevilla-matchen.



Jag kan tänka mig att det blir en liknande elva som startade mot Derby i omspelet, möjligen att nyförvärvet Molla Wagué ersätter Marcin Wasilewski efter att Wagué varit skadad.



Tänkbar startelva (4-2-3-1): Zieler – Chilwell, Benalouane, Wagué, Amartey – Mendy, King – Gray, Kapustka, Albrighton – Musa.



Millwall går starkt i cupen

Londonklubben Millwall har hittills gjort en ganska bra säsong med sin sjätteplats i League One, med nio poäng upp till Scunthorpe på direktplatsen.



Klubbens klättring i tabellen har bland annat att göra med sin tre matcher lång segersvit i ligaspelet som inneburit segrar mot Coventry, Southend och Port Vale.



Men det är i FA-cupen som klubben imponerat. I omgång tre slog de ut





Watfords Troy Deeney kämpar om bollen med Millwalls Shaun Cummings.



Tränaren heter Neil Harris och är inne på sin andra säsongen med klubben, efter ett par år som ungdomstränare och framförallt som en av klubbens större ikoner som spelare med knappt fyrahundra matcher och hundra mål som anfallare.



Nuvarande profiler är rimligen trion Tony Craig (försvarare), Nadjim Abdou (mittfältare) och Steve Morison (anfallare) med ett tresiffrigt antal matcher tillsammans för klubben.



Inför matchen är duon Ben Thompson och anfallaren Lee Gregory osäkra till spel.



Senaste mötet

Lagen möttes senast i the



Matchinfo och tips

Vad? FA-cupen, femte omgången.

När? Lördag 18/2, kl 16.00.

Var? The Den, London.



I stundande bottenstrid i ligan och sextondelsfinal i Champions League så väntar ytterligare en sextondelsfinal, den i FA-cupen borta mot Milwall.Ett slött och ineffektivt Leicester föll återigen i ligaspelet och fortsätter sjunka i tabellen.Söndagseftermiddagen bjuder på en högdramatisk drabbning mellan ett Swansea på uppgående och ett Leicester i fritt fall. Båda lagen har näsan precis över nedflyttningsstrecket och matchens betydelse är förstås oerhört viktig.Ett reservlagsbetonat Leicester lyckades bryta förlustraden genom att ett lika besegra reservlagsbetonat Derby hemma på King Power Stadium under onsdagenskvällen och tog sig därmed vidare till femte omgången i FA-cupen.Formsvaga Leicester stalls inför ett ovilligt omspel i FA-cupens fjärde omgång mot lokalkonkurrenten Derby på onsdag på King Power Stadium.40 minuter som såg ganska bra ut, sen var det samma gamla visa. Leicester föll återigen i ligan.Ett smått desperat Leicester gästas hemma av Manchester United på King Power Stadium under söndagskvällen. Kan the Foxes resa sig ur misären?Den så kallade Transfer Deadline Day blev en anonym historia för Leicester då man endast lånade in mittbacken Molla Wagué från italienska Udinese.Leicester formsvacka fortsatte då man föll med 1-0 borta mot Burnley under tisdagskvällen.Leicester gör en resa uppåt landet, nordväst och till Turf Moor för tisdagsmatch mot Burnley. Det är inte bara en resa uppåt rent geografiskt, det är även en rejäl uppförsbacke rent mentalt eftersom varje match nu har stämpeln måste-match över sig för det regerande mästarlaget.