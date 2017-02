2017-02-12 17:00

Swansea - Leicester



Bekymrade miner hos Leicesterspelarna.

Inför Swansea City - Leicester City

Söndagseftermiddagen bjuder på en högdramatisk drabbning mellan ett Swansea på uppgående och ett Leicester i fritt fall. Båda lagen har näsan precis över nedflyttningsstrecket och matchens betydelse är förstås oerhört viktig.





Leicester lyckades vinna omspelet i FA-cupen mot Derby tidigare i veckan. Matchen gick dock till förlängning i vilken Leicester gjorde både 2-1 och slutligen spikade slutresultatet till 3-1. Frågan är dock vad den segern egentligen är värd? Ranieri bytte ut hela 10 spelare från matchen innan och det var således reservlaget som bärgade segern. Ranieri lär med garanti ställa en helt annan startelva på planen i matchen mot Swansea. Frågan är dock hur Ranieri tänker kring startuppställningen. Leicester har haft ett läckande försvar och kanske kan Amartey ges chansen i backlinjen? Och hur tänker Ranieri kring iskalla Vardy? Bänken för den forne skyttekungen? Rimligen så bör och måste Ranieri göra någon - två eller tre? - ändring eller ändringar för att ingjuta nytt blod och ny energi i laget.



Tips: båda lagen ståtar på 21 poäng. Lagen närmast under ligger under nedflyttningsstrecket (Hull närmast på 20 och nästjumbon Crystal P och jumbon Leicester har ett förskräckligt 2017. Fem matcher i PL har renderat en ynka poäng och noll gjorda mål. Krisen är total och självförtroendet i den absoluta botten. Ungefär motsatsen till detta är då Swansea s inledning på året. I och med att laget fick en ny manager den 3 januari (Paul Clement), så har svanarna rest sig likt Fågel Fenix och ståtar med tre segrar på de senaste fem matcherna och senast var det ett sent insläppt mål (92:a minuten) som gav en förlust borta mot Man City. Formen är således på topp.Leicester lyckades vinna omspelet i FA-cupen mot Derby tidigare i veckan. Matchen gick dock till förlängning i vilken Leicester gjorde både 2-1 och slutligen spikade slutresultatet till 3-1. Frågan är dock vad den segern egentligen är värd? Ranieri bytte ut hela 10 spelare från matchen innan och det var således reservlaget som bärgade segern. Ranieri lär med garanti ställa en helt annan startelva på planen i matchen mot Swansea. Frågan är dock hur Ranieri tänker kring startuppställningen. Leicester har haft ett läckande försvar och kanske kan Amartey ges chansen i backlinjen? Och hur tänker Ranieri kring iskalla Vardy? Bänken för den forne skyttekungen? Rimligen så bör och måste Ranieri göra någon - två eller tre? - ändring eller ändringar för att ingjuta nytt blod och ny energi i laget.båda lagen ståtar på 21 poäng. Lagen närmast under ligger under nedflyttningsstrecket (Hull närmast på 20 och nästjumbon Crystal P och jumbon Sunderland har bägge 19 poäng) och är hack i häl. Swansea har både hemmaplan, en bra form och en manager med nya idéer - Leicester har absolut ingenting av detta! Det kan bli en mycket tung hemresa för rävarna hem till Midlands om det går som undertecknad fruktar. 0-2 i baken?

2017-02-10 10:53:52

