Bild från möte från förra säsongen. Robert Huth deppar.

Inför: West Brom – Leicester City

Leicester gästar formsvaga West Brom borta på the Hawthorns under lördagseftermiddagen. Grejar de tre poäng mot the Baggies?





Efter en veckas ledighet ställdes de inför ett klurigt test borta mot Arsenal på Emirates Stadium och med facit i hand gjorde man en ganska okej match, trots förlusten som kom genom ett snöpligt självmål från Robert Huth i slutet på matchen.



Inför säsongsavslutningen har Leicester sex poäng ner till Swansea under strecket vilket är långt ifrån säkert. Men nu är det fullt fokus på ligan efter Champions League-äventyret, och spelarna har redan satt målet inför nästa säsong: Champions League-kval. Tro på det eller inte, men det är skönt att höra att ambitionen fortfarande sitter i.



Inför matchen är mittbacken Wes Morgan osäker till spel genom en hamstringskada som han ådrog sig just mot Madrid. Däremot förväntas anfallaren Islam Slimani vara spelklar efter sin ljumskskada.



Jag tror däremot att startelvan som startade i London i onsdags förblir oförändrad, eller nästintill oförändrad. Möjligen är Demarai Gray mot formsvage Riyad Mahrez ett byte jag skulle tänka mig, och Shinji Okazaki mot Leo Ulloa i anfallet.



Tänkbar startelva (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Benaloaune, Huth, Simpson – Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Gray – Okazaki, Vardy.



Formsvagt Baggies väntar

Trots tre raka ligaförluster, dessa mot Watford, Southampton och Liverpool, så är West Brom på väg mot klubbrekord i antalet tagna poäng i Premier League. Laget ligger sex poäng ifrån just nu på 44 poäng, på en fin åttondeplats i tabellen, i praktiken säkra från nedflyttning den här säsongen.



En finish i övre halvan av tabellen verkar vara på gång för Tony Pulis gubbar som definitivt kommer förbättra förra säsongens fjortondeplats.



Att hålla koll på är yttermittfältsduon Matty Phillips och Nacer Chadli som vanligtvis flankerar store anfallaren Salomón Rondón i offensiven.



Inför matchen saknas dock Phillips samt anfallaren Hal Robson-Kanu genom hamstringskador de ådragit sig på träning.



Matchinfo och tips

Vad? Premier League, omgång 34.

När? Lördag 29/4, kl 16.00.

Var? The Hawthorns, West Bromwich.



