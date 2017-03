2017-03-18 16:00

West Ham - Leicester



1-0 senast mot West Ham. Repris nu?

Inför West Ham United - Leicester City

Lördag eftermiddag och avspark kl 16.00 på London Stadium mellan två lag som sorterar under kategorin säsongens stora besvikelser.

2017-03-17 08:00:00

West Ham inledde säsongen rent bedrövligt. men har allt eftersom börjat klättringen uppåt i tabellen. The Hammers parkerar för närvarande på en trygg mittenplacering i tabellen. Långt från bottenstriden, men också långt från de åtråvärda Europaplatserna. För Leicesters del är läget helt annorlunda. En på det hela taget urusel säsong har försatt laget i ett prekärt läge i den absoluta bottenstriden med endast tre poäng ner till Hull under strecket. Managerbytet för några veckor sedan - då Ranieri ersattes av Shakespeare - har dock fått önskad effekt och laget jagar nu en tredje raka seger i PL och också samtidigt en första bortatriumf för säsongen. The Foxes har ett remarkabelt uselt bortafacit med endast tre oavgjorda på tretton bortaförsök. Där ligger en stor del av förklaringen till lagets tabellplacering.Leicester har som sagt två raka segrar i PL-spelet (Liverpool och Hull, båda seger med 3-1) och nu i veckan ett avancemang i CL efter 2-0 hemma mot Sevilla. Managern Shakespeare har gått tillbaka till basic. Mer eller mindre samma startelva som gällde ifjol och därtill klassiska 4-4-2, ett lågt spel och snabba omställningar. Det har fungerat alldeles utmärkt och naturligtvis är oddsen låga till en förändrad startelva. Eftersom inga nya skador tillkommit, så bör elvan se ut som senast mot Sevilla. På skadefronten är mittfältaren Papa Mendy på väg tillbaka efter knäskada och kan eventuellt bli aktuell för truppen mot West Ham. Längre än till bänknötande dock knappast. Backen Molla Wagué alltjämt skadad.West Ham har kanske en lite diffus form. De fyra senaste matcherna i PL har gett noll segrar och senast blev det en bortaförlust mot Bournemouth. Skadeläget i truppen visar på fem lite osäkra kort. Antonio åkte på en liten smäll senast mot Bournemouth och kan vara ett litet frågetecken. Snodgrass likaså. Sakho, Ogbonna och Tore sällar sig också till skadelistan.Senaste mötet lagen emellan var på nyårsafton. Leicester hemmaslog då The Hammers med 1-0. Att sia utfallet på helgens match är dock hypersvårt. Leicester är absolut inget bra bortalag och kanske har lite baksmälla efter veckans avancemang i CL. The Foxes är dock uppåt i form. Oavgjort 1-1 är nog ett resultat båda lagen skulle se som helt ok, så det får också bli tipset.Lördag eftermiddag och avspark kl 16.00 på London Stadium mellan två lag som sorterar under kategorin säsongens stora besvikelser.Leicester gjorde vad som krävdes då de besegrade Sevilla hemma med 2-0 i en het och känslofylld match på King Power Stadium, och avancerade därmed till kvartsfinal i Champions League!Leicester är en 1-0-seger ifrån att ta sig vidare till åttondelsfinal i Champions League, då de ställs mot Sevilla i den andra sextondelsfinalen på King Power Stadium. Lyckas the Foxes besegra spanjorerna?Leicester meddelade under söndagskvällen att Craig Shakespeare tar över tränarrollen säsongen ut.Leicester tog tre blytunga poäng då de vände och vann hemma på King Power Stadium mot Hull under lördagseftermiddagen med 3-1, bland annat efter ett klassmål av Riyad Mahrez.Ett antal namn har figurerat i brittisk press den senaste veckan till att efterträda Claudio Ranieri.Leicester möter Hull hemma på King Power Stadium under lördagseftermiddagen i en mycket viktig match för bägge lagen i Premier Leagues nedflyttningsstrid. Kan the Foxes ta en andra rak seger?Ett pressat Leicester inledde tiden efter sparkade Claudio Ranieri med en stark 3-1-seger hemma mot Liverpool på King Power Stadium under måndagskvällen, och lyfte därmed över nedflyttningsstrecket.Leicester inleder sin tid utan Claudio Ranieri med att ta emot Liverpool hemma på King Power Stadium under lördagskvällen. Kan de lyfta sig över nedflyttningsstrecket i Ranieris frånvaro?Under fredagskvällen kom Claudio Ranieris första uttalande sedan han fått sparken.