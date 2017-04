Saúl nickar in 1-0 som kom att bli avgörande.

Leicester City - Atletico Madrid 1-1 (1-2 tot)

Ett kämpande Leicester slogs ut ur Champions League av ett starkt Atletico Madrid under tisdagskvällen hemma på King Power Stadium.





Men vilken inramning det var! Leicester kämpade ända in i kaklet, men det räckte inte till mot ett defensivt starkt Atletico, inför ett kokande King Power Stadium. Det liksom märktes hur läktaren gungade och varje ramsa var mycket kraftfull. Över 28,000 flaggor i vita, guldiga och blåa färger var utdelade för att skapa ett mäktigt tifo.



Matchen

Som bekant var det någorlunda bäddat för att åstadkomma en vändning för Leicesters del då kvartsfinalens första möte slutade 1-0 i den spanska huvudstaden. Men Atletico var bara för bra för Leicester.



Matchen inleddes bäst av gästerna. De såg defensivt stabila ut och lyckades underbygga sina anfall väl. The Foxes kom bara inte igenom.



Leicesters chanser att avancera förminskades drastiskt då ett fint inlägg från förra



I paus bytte Craig Shakespeare ut mittbacken Yohan Benalouane och anfallaren



Chilwell var pigg på vänsterkanten, och det var här Leicester anföll, samtidigt som



Men Leicester behövde tre mål för att avancera. En smått omöjlig uppgift mot ett av Europas bästa försvar. De hade sjutton skott på och utanför mål den andra halvleken, men Atletico stod emot.



Mot timmen spelad når en retur i ett stökigt straffområde till Vardy, som sätter 1-1!





Jamie Vardy efter sitt 1-1-mål.



Målet livade upp stämningen rejält på King Power Stadium, men både det och Leicesters press mot slutet räckte inte till mot spanjorernas stabila defensiv.



Leicesters smått sagolika resa i Champions League tog slut efter fyra minuters tilläggstid, och man gör det i mitt tycke med flaggan i topp. Ingen förväntade sig att Leicester tog sig till en kvartsfinal i Champions League för att där bli utslagna av en av Europas giganter i Atletico Madrid, som varit i final de två senaste år. Man kan inte vara annat än stolt!





Atletico välförtjänt vidare, trots heroisk Leicesterinsats.



Både bortalaget, bortafansen och tränaren Diego Simeone ska ha en eloge för professionellt agerande inför och efter matchen. Simeone tackade alla Leicester spelare efter matchen. Bortafansen sjöng med Leicesterfansen efteråt och det var allmänt en glad stämning runtom i Leicester under tisdagen.



Matchfakta

Målen: 0-1 Saúl (26’), 1-1 Jamie Vardy (61’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan (Amartey 84’), Benalouane (Chilwell 45’), Simpson – Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez – Vardy, Okazaki (Ulloa 45’).

- Ej använda avbytare: Zieler, King, Gray, Musa.



Atletico Madrid (4-5-1): Oblak – Luis (Correra 74’), Godin, Savic, Juanfran (Hernandez 55’) – Saúl, Gimenez, Gabi, Koke, Carrasco (Torres 69’) – Griezmann.

- Ej använda avbytare: Moya, Partey, Gaitan, Gameiro.



Domare: Gianluca Rocchi (Italien).

