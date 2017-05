Islam Slimani nickar mot mål. Dock blev algeriern mållös i säsongsavslutningen.

Leicester City – Bournemouth 1-1

Leicester avslutade säsongen med att spela lika hemma mot Bournemouth och slutar därmed på en tolfteplats i tabellen.





Leicester lyckas trots flera chanser på mål inte pricka hål på Bournmouth och matchen slutar 1-1. Gästerna tar därmed en mycket fin niondeplats i tabellen medan Leicester slutar tolva.



Matchfakta

Målen: 0-1 Junior Stanislas (1’), 1-1 Jamie Vardy (52’).



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Fuchs, Benalouane (Amartey 59’), Simpson – Albrighton (Gray 73’), King, Ndidi, Mahrez – Vardy, Slimani.

- Ej använda avbytare: Zieler, Wasilewski, Kapustka, Musa, Okazaki.



Bournemouth (4-5-1): Allsop – Daniels, Francis, Cook, Smith – Fraser (Worthington 74’), Surman, Gosling, Pugh (Ibe 63’), Stanislas – Mousset (Afobe 62’).

- Ej använda avbytare: Ramsdale, Cargill, Surridge, B. Smith.



Domare: Lee Mason.

The Foxes gjorde en bra match hemma mot Bournemouth i säsongsavslutningen av Premier League -säsongen 2016/17 med bra spel, men trots detta slutade matchen bara 1-1.Bournemouth tog ledningen efter bara 59 sekunder genom en kvick kontring då Junior Stanislas tryckte in en retur efter ett första skott från Ryan Fraser i en för övrigt mycket bra inledning av the Cherries som gärna ville säkra en placering i den övre delen av tabellen.För hemmalaget dröjde det ett bra tag innan de kom in i matchen, och efter detta var det mest Leicester Däremot kom ingen riktig respons förens efter dryga 50 spelade minuter då en boll letar sig till Islam Slimani i straffområdet, som nickar ner bollen till Jamie Vardy som sätter 1-1! Sitt trettonde ligamål för säsongen.Därefter hade the Foxes flera bra möjligheter att ta ledningen på. Strax efter kvitteringen blir ett Vardy-mål bortdömt för offside, felaktigt enligt många, och senare nickar en fri Slimani strax över på ett inlägg från Riyad Mahrez från mycket nära håll.Leicester lyckas trots flera chanser på mål inte pricka hål på Bournmouth och matchen slutar 1-1. Gästerna tar därmed en mycket fin niondeplats i tabellen medan Leicester slutar tolva.Målen: 0-1 Junior Stanislas (1'), 1-1 Jamie Vardy (52').För matchstatistik, se BBC Sports referat Leicester (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Fuchs, Benalouane (Amartey 59'), Simpson – Albrighton (Gray 73'), King, Ndidi, Mahrez – Vardy, Slimani.- Ej använda avbytare: Zieler, Wasilewski, Kapustka, Musa, Okazaki.Bournemouth (4-5-1): Allsop – Daniels, Francis, Cook, Smith – Fraser (Worthington 74'), Surman, Gosling, Pugh (Ibe 63'), Stanislas – Mousset (Afobe 62').- Ej använda avbytare: Ramsdale, Cargill, Surridge, B. Smith.Domare: Lee Mason.Publik: 32 000 (King Power Stadium, Leicester).

