Ranieri blev slagen av sin landsman Conte.

Leicester City – Chelsea 0-3

Ligaledarna Chelsea blev för starka för Leicester under lördagskvällen då Londonlaget tog en klar 0-3-seger på King Power Stadium.





Samma mönster fortsatte in i den andra halvleken då Alonso via Wes Morgan sätter 0-2, och därefter var matchen förlorad.



Slutresultatet fullbordas mot slutet då Pedro nickar in 0-3 på Willians skottretur.



Inför matchen verkade Claudio Ranieri vilja matcha Antonio Contes tremannaförsvar genom att ställa upp med en liknande formation med tremannaförsvar.



Första halvleken

Leicester inledde halvleken bra med en möjlighet från Ahmed Musa efter redan två minuter, men hans skott räddades av Chelseas gänglige belgare



Gästernas respons kom snabbt och resulterade i ett mål ett par minuter senare. Assisterad av



Trots underläge så ångade Leicester på med flera lovande anfall, men tyvärr var avsluten sämre.



Den, trots ställningen, jämna halvleken avslutades med en frispark från Hazard som Pedro till slut sköt över. 0-1 i paus.



Andra halvleken

Leicesters förhoppningar om att kunna knipa åtminstone en poäng i matchen fick sig en rejäl törn sex minuter in i den andra halvleken då Marcos Alonso sätter 0-2. Från utkanten av straffområdet skjuter spanjoren och bollen går via Wes Morgan precis förbi





Ingen bra dag på jobbet.



Luften gick liksom ur Leicester efter 0-2-målet, då rävarna såg oorganiserade ut mot ett Chelsea som började kontrollera matchen mer och mer.



Flera möjligheter skapades av det svartklädda bortalaget, som genom en ambitiös cykelspark från Gary Cahill som styrdes undan av Morgan, eller ett skott från Alonso som gick utanför.



Matchen avgjordes i den 71:a minuten då Pedro sätter 0-3. I ett fint anfall skarvar spanjoren bollen vackert vidare till Willian. Kasper Schmeichel räddar Willians möjlighet, men returen hamnar hos Pedro som nickar den över allihop och in i mål.



Leicester skapade några halvdana möjligheter mot slutet, men matchen var ändå förlorad. 0-3 till Chelsea slutade matchen.





Effektiv insats av Chelsea ledde till 0-3, trepoäng och en hyfsat bekväm serieledning framför Spurs,



Kommentar

Ja, vad ska man förvänta sig mot ligaledarna Chelsea? Jag förväntade mig förlust i den här matchen, men att siffrorna skulle rinna iväg till 0-3 var dock mer oväntat.



Jag tror mycket kan skyllas på Ranieris val av trebackslinje, som han nog valde för att kunna matcha Chelseas breda spel med offensiva ytterbackar.



Efter 0-2-målet såg försvaret mycket volatilt ut samtidigt som anfallet blev helt osynligt. Om jag hade varit Ranieri så hade jag fortsatt spela med 4-3-3 som mot



Just Ndidi var en av få ljusglimtar i matchen. Det här var ju trots allt hans debut i



Nästa söndag väntar en bortamatch mot



Matchfakta

Målen: 0-1 Marcos Alonso (6’), 0-2 Alonso (52’), 0-3 Pedro (71’).



För matchstatistik, se



Leicester (3-5-2): Schmeichel – Fuchs, Huth, Morgan – Chilwell, Mendy, Ndidi, Drinkwater, Albrighton (Simpson 77’) – Musa (Gray 71’), Vardy.

- Ej använda avbytare: Zieler, Wasilewski, King, Kapustka.



Chelsea (3-4-3): Courtois – Azpilicueta, Cahill, Luiz – Moses, Kanté, Matic, Alonso – Pedro (Loftus-Cheek 84’), Hazard (Fabregas 79’), Willian (Batshuayi 84’).

- Ej använda avbytare: Begovic, Ivanovic, Zouma, Chalobah.



Domare: Andre Marriner.

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-01-15 09:03:00

