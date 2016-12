Mindre lyckad dag igen för Leicester.

Leicester City – Everton 0-2

En dålig andrahalvlek ledde till förlust hemma mot Everton för Leicester som återigen visar att säsongen inte går som den ska.





I den andra halvleken var det mer ombytta roller. Claudio Ranieri bytte formation till 4-3-3 som med facit i hand fungerade sämre, medan Ronald Koeman sa åt sina spelare att spela mera rakt.



Detta resulterade så småningom i två mål av bortalaget genom



Inför matchen gjorde Ranieri fyra byten i startelvan som startade mot



Största överraskningen var dock att



Första halvleken

Den första halvleken var överlag ganska jämn och inleddes med ett par chanser vardera.



Spelet däremot var ganska spretigt, liksom att bägge lagen testade varandra i inledningen.



I Leicester var det de två 20-åringarna Ben Chilwell och Demarai Gray som imponerade. Chilwell, som i sin



Den ganska lugna halvleken avslutades med en passning från Leighton Baines i Kevin Mirallas riktning, men bollen nådde inte riktigt ända fram. Det stod 0-0 i paus.



Andra halvleken

Efter pausen ville Claudio Ranieri få in en extra gubbe på mittfältet för att utmana Evertons 3-4-3-formation och detta gjorde han genom att ersätta Shinji Okazaki med



Evertons instruktioner i halvtid däremot verkade vara att spela mera rakt, och det var precis det de gjorde då de tog ledningen dryga fem minuter in i halvleken.



Målvakten



Efter målet byter Claudio Ranieri överraskande ut en av planens bästa i Demarai Gray mot Riyad Mahrez.



Bytet hade viss effekt i Leicester då Mahrez är mera teknisk och kreativ än Gray, men det var oavsett Everton som höll i taktpinnen.



Ytterligare slarv i Leicesterförsvaret tillät en långboll att nå Ross Barkley som skarvar vidare till Romelu Lukaku som tar sig förbi Morgan, Wasilewski och





En uppgiven



Everton vann matchen välförtjänt med 0-2.



Matchfakta

Målen: 1-0 Kevin Mirallas (51’), 2-0 Romelu Lukaku (90+1’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel - Chilwell, Morgan, Wasilewski – Albrighton, King (Ulloa 65’), Amartey, Gray (Mahrez 65’) – Okazaki (Drinkwater 46’), Slimani.

- Ej använda avbytare: Zieler, Hernandez, Mendy, Musa.



Everton (3-4-3): Robles – Funes Mori, Williams, Holgate –Baines, Barry (Davies 68’), Gueye, Coleman – Mirallas (Barkley 75’), Lukaku, Lennon (Cleverley 88’).

- Ej använda avbytare: Hewelt, Jagielka, Deulofeu, Valencia.



Domare: Stuart Atwell.

Publik: 31 985 (King Power Stadium, Leicester). Det såg till en början bra ut för Leicester hemma mot Everton under den traditionella Boxing Day-omgången. Även om de inte gjorde några mål så styrde de matchen mot ett ganska blekt Everton.I den andra halvleken var det mer ombytta roller. Claudio Ranieri bytte formation till 4-3-3 som med facit i hand fungerade sämre, medan Ronald Koeman sa åt sina spelare att spela mera rakt.Detta resulterade så småningom i två mål av bortalaget genom Kevin Mirallas och Romelu Lukaku och matchen avgjordes i the Toffees favör.Inför matchen gjorde Ranieri fyra byten i startelvan som startade mot Stoke förra helgen. Avstängda trion Christian Fuchs Robert Huth och Jamie Vardy ersattes av Ben Chilwell Marcin Wasilewski respektive Shinji Okazaki Största överraskningen var dock att Riyad Mahrez oväntat blev bänkad till förmån för Demarai Gray , efter Grays fina insats som inhoppare mot Stoke.Den första halvleken var överlag ganska jämn och inleddes med ett par chanser vardera.Spelet däremot var ganska spretigt, liksom att bägge lagen testade varandra i inledningen.I Leicester var det de två 20-åringarna Ben Chilwell och Demarai Gray som imponerade. Chilwell, som i sin Premier League -debut, försvarade klokt och såg bekväm ut i Fuchs frånvaro då han också exempelvis hjälpte till framåt, medan Gray var pigg offensivt och testade stundtals skott själv.Den ganska lugna halvleken avslutades med en passning från Leighton Baines i Kevin Mirallas riktning, men bollen nådde inte riktigt ända fram. Det stod 0-0 i paus.Efter pausen ville Claudio Ranieri få in en extra gubbe på mittfältet för att utmana Evertons 3-4-3-formation och detta gjorde han genom att ersätta Shinji Okazaki med Danny Drinkwater Evertons instruktioner i halvtid däremot verkade vara att spela mera rakt, och det var precis det de gjorde då de tog ledningen dryga fem minuter in i halvleken.Målvakten Joel Robles vräker iväg en lång utspark mot Mirallas, som utnyttjar slarv i Leicesterförsvaret och lyckas lirka sig förbi Wes Morgan och Marcin Wasilewski, som inte kommunicerar över huvudtaget, och kan därefter pricka in 0-1.Efter målet byter Claudio Ranieri överraskande ut en av planens bästa i Demarai Gray mot Riyad Mahrez.Bytet hade viss effekt i Leicester då Mahrez är mera teknisk och kreativ än Gray, men det var oavsett Everton som höll i taktpinnen.Ytterligare slarv i Leicesterförsvaret tillät en långboll att nå Ross Barkley som skarvar vidare till Romelu Lukaku som tar sig förbi Morgan, Wasilewski och Kasper Schmeichel för att sätta 0-2.En uppgiven Leo Ulloa Everton vann matchen välförtjänt med 0-2.Målen: 1-0 Kevin Mirallas (51’), 2-0 Romelu Lukaku (90+1’).För matchstatistik, se BBC Sports referat här Leicester (4-4-2): Schmeichel - Chilwell, Morgan, Wasilewski – Albrighton, King (Ulloa 65’), Amartey, Gray (Mahrez 65’) – Okazaki (Drinkwater 46’), Slimani.- Ej använda avbytare: Zieler, Hernandez, Mendy, Musa.Everton (3-4-3): Robles – Funes Mori, Williams, Holgate –Baines, Barry (Davies 68’), Gueye, Coleman – Mirallas (Barkley 75’), Lukaku, Lennon (Cleverley 88’).- Ej använda avbytare: Hewelt, Jagielka, Deulofeu, Valencia.Domare: Stuart Atwell.Publik: 31 985 (King Power Stadium, Leicester).

0 KOMMENTARER 146 VISNINGAR 0 KOMMENTARER146 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2016-12-26 18:45:00 På Twitter: @adam_bills2016-12-26 18:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2016-12-26 18:45:00

Leicester

2016-12-25 20:22:21

Leicester

2016-12-20 17:42:00

Leicester

2016-12-20 16:25:00

Leicester

2016-12-17 22:26:00

Leicester

2016-12-16 20:42:00

Leicester

2016-12-14 17:39:00

Leicester

2016-12-12 20:43:00

Leicester

2016-12-12 15:23:23

Leicester

2016-12-12 12:38:00

ANNONS:

En dålig andrahalvlek ledde till förlust hemma mot Everton för Leicester som återigen visar att säsongen inte går som den ska.Leicester gästas av Everton hemma på King Power Stadium under den traditionella Boxing Day-omgången. Blir det en lika fin kämpainsats som senast mot Stoke?Leicesters överklagan om Vardys röda kort mot Stoke i helgen har avslagits och hans tre matcher långa avstängning kvarstår.Regerande mästarna Leicesters tränare hoppas förstärka sin trupp efter en svag ligastart den här säsongen. Vem ansluter, och vem försvinner?Trots att Jamie Vardy blev diskutabelt utvisad efter en halvtimme lyckades Leicester vända 2-0 till 2-2 i en utmärkt laginsats på bet365 Stadium under lördagseftermiddagen.Leicester reser norrut för att möta Stoke borta på Britannia Stadium. Bryter the Foxes bortaförbannelsen mot the Potters?Leicester inkasserade ytterligare en bortaförlust i ligan och hopp om att säsongen skulle ha vänt dämpades under tisdagskvällen då man besegrades av Bournemouth med 1-0.Riyad Mahrez och Jamie Vardy kom sjua respektive åtta i årets Ballon D’or-omröstning.Tisdagsmatch på Dean Court mellan The Cherries och The Foxes - två lag som inte direkt rosat marknaden när seriespelet börjar närma sig halvtid.Leicesters lottade motstånd i Champions League-åttondelsfinalen är klar.