Leicesters nye tränare?

Leicester City – Hull City 3-1

Leicester tog tre blytunga poäng då de vände och vann hemma på King Power Stadium mot Hull under lördagseftermiddagen med 3-1, bland annat efter ett klassmål av Riyad Mahrez.





Gästerna Hull tog ledningen efter dryga kvarten genom Sam Clucas, men hemmalaget kämpade sig tillbaka och vann rättvist med två mål. Målen för Leicester gjordes av Christian Fuchs, Riyad Mahrez och ett självmål från Tom Huddlestone.



Matchen

Inför matchen gjorde Craig Shakespeare inga byten i startelvan som besegrade Liverpool i måndags.



Det började bra med flera energifyllda anfall från Leicester, främst genom en kvick Jamie Vardy på topp.



Hull spelade djupt och kunde stundtals kontra mot ett Leicester som drev spelet för det mesta. Det var just en sådan situation som gjorde att gästerna tog ledningen.



Efter en dålig bakåtpassning från Wilfred Ndidi så skickas bollen ut mot polacken Kamil Grosicki på kanten, som tar sig förbi sin markering och spelar in bollen mot förre Leicesterakademispelaren Sam Clucas som något turligt får en fot på bollen och sätter 0-1.





Men olikt flera övriga matcher den här säsongen kämpade Leicester på och fick utdelning dryga kvarten senare i ett fint anfall signerat Christian Fuchs och Vardy, som väggspelar med varandra, bollen hamnar tillslut hos Fuchs som trycker in 1-1!



Ställningen stod sig i paus och den andra halvleken inleds bäst av gästerna som sätter press på ett ganska skakigt Leicesterförsvar genom sina kvicka kantspelare och snabba omställningsspel.



Matchen jämnade dock ut sig allteftersom och Leicester kontrollerade återigen tillställningen.



De närmade sig alltmer ett ledningsmål och detta kom efter dryga timmen spelad. Bollen når Riyad Mahrez i utkanten av straffområdet, i klassisk Mahrez-stil dansar algeriern sig förbi flertalet Hull-spelare och tråcklar sig tillslut fram till ett skottläge och sätter därefter 2-1!





1-1- och 2-1-målskyttarna.



Gästerna Hull kämpade på fint ända in i det sista och det blev rejält svettigt för Leicester och Kasper Schmeichel i mål, som fick ingripa ett par gånger.



Leicester fick däremot sista ordet i matchen i ett av sina få anfall mot slutet på tillställningen då Marc Albrightons hörna når fram till ett kluster med Hull- och Leicesterspelare. Bollen nickas av Wilfred Ndidi via Tom Huddlestone in i mål. 3-1!



Matchen slutar 3-1 och Leicester tog därmed tre blytunga poäng mot bottenkonkurrenten Hull. När kameran zoomar in på ägaren Vichai Srivaddhanaprabha ger han tummen upp. Var den tummen möjligen för att anställa Craig Shakespeare som Claudio Ranieris ersättare?



Oavsett en fin insats av Leicester och välbehövliga poäng i bottenstriden! Härnäst väntar speluppehåll tills nästa tisdag, då väntar andra matchen i



Matchfakta

Målen: 0-1 Sam Clucas (14’), 1-1 Christian Fuchs (27‘), 2-1 Riyad Mahrez (59‘) 3-1 Tom Huddlestone, självmål (90‘).



För matchstatistik, se



Leicester (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Albrighton, Okazaki (Gray 70’), Mahrez (Slimani 83’) – Vardy.

- Ej använda avbytare: Zieler, Chilwell, Amartey, King, Ulloa.



Hull (4-3-3): Jakupovic – Robertson, Maguire, Ranocchia, Elmohamady – Huddlestone, N’Diaye (Hernandez 68’), Clucas – Grosicki, Niasse, Markovic (Diomande 78’).

- Ej använda avbytare: Tymon, Marshall, Maloney, Meyler, Elabdellaoui.



Domare: Mike Dean.

0 KOMMENTARER 79 VISNINGAR 0 KOMMENTARER79 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-03-04 18:44:00 På Twitter: @adam_bills2017-03-04 18:44:00

