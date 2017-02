Leicester City – Liverpool 3-1

Ett pressat Leicester inledde tiden efter sparkade Claudio Ranieri med en stark 3-1-seger hemma mot Liverpool på King Power Stadium under måndagskvällen, och lyfte därmed över nedflyttningsstrecket.

Det var som en deja vù från förra säsongen under måndagen då ett hungrigt Leicester trampade gasen i botten, kämpade febrilt matchen igenom och belönades med tre poäng genom två mål av Jamie Vardy och ett av Danny Drinkwater.Detta trots bara 31 % bollinnehav och sedvanligt hembackande följt av kvicka kontringar.Snacket inför matchen handlade givetvis om sparkade Claudio Ranieri som hyllades av fansen under matchen då de sjöng hans namn i minut sextiofem ackompanjerade av ett hav av mobilljus, samt givetvis flera banderoller som tackade den mycket omtyckte italienaren.Spelarnas inblandning i det hela var givetvis också en snackis, men inför matchstart fick de varma applåder och verkade allmänt mycket mera samspelta. Försvaret var för en gångs skull stabilt och anfallet såg riktigt vassa ut. En reaktion på att Ranieri fått sparken, på gott eller ont?Jamie Vardy var i fin form, men en annan som imponerade var mittfältaren Wilfred Ndidi som gjorde en superinsats på mittfält à la N’Golo Kanté. Det ska bli intressant att se hur bra Ndidi kan bli.Leicester inledde matchen bra med flera fartfyllda anfall mot ett stundtals väldigt passivt Liverpool. Efter 28:e minuter lossnade det då Marc Albrighton spelar in en fin djupledsboll mot Jamie Vardy som likt förra säsongen kyligt avslutar. 1-0!Ledningen utökades tio minuter senare genom ett vackert volleyskott från Danny Drinkwater, efter att bollen rensats undan efter ett långt inkast. Bollen hamnade hos Drinkwater som fem meter utanför straffområdet fick en pangträff och satte 2-0!Liverpool kom mer in i matchen efter 2-0-målet, men det var fortsatt Leicester som var vassare, och ledningen utökades ytterligare efter timmen spelad då ett perfekt inlägg från Christian Fuchs letade sig fram till Vardy som nickade in sitt andra mål för kvällen. 3-0!Jamie Vardy is back!Med segern mer eller mindre säkrad slarvade Leicester till sig ett tröstmål då Philippe Coutinho prickade in 3-1 drygt tio minuter efter 3-0-målet, och de pressade på mot slutet på matchen, men Leicesterförsvaret höll tätt och bärgade hem segern.Segern innebär att the Foxes klättrar upp till en femtondeplats i tabellen och ger interimtränaren Craig Shakespeare lite andrum inför helgens sexpoängsmatch med Hull på artondeplatsen.Frågor börjar också ställas om Shakespeare får träna laget säsongen ut, men det återstår att se.Målen: 1-0 Jamie Vardy (28’), 2-0 Danny Drinkwater (39’), 3-0 Vardy (60’), 3-1 Philippe Coutinho (68’).För matchstatistik, se BBC Sports referat Leicester (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Albrighton (Chilwell 90+1’), Okazaki (Amartey 69’), Mahrez (Gray 80’) – Vardy.- Ej använda avbytare: Zieler, King, Ulloa, Slimani.Liverpool (4-3-3): Mignolet – Clyne, Matip, Lucas (Woodburn 84’), Milner – Lallana (Origi 66’), Wijnaldum, Can – Coutinho, Mané (Moreno 66’), Firmino.- Ej använda avbytare: Karius, Klavan, Stewart, Alexander-Arnold.Domare: Michael Oliver.Publik: 32 034 (King Power Stadium, Leicester).