Leicester City – Manchester United 0-3

40 minuter som såg ganska bra ut, sen var det samma gamla visa. Leicester föll återigen i ligan.





Trean kom i den andra halvleken och Leicesters nattsvarta facit fortsatte då de glidare glider allt längre ned i tabellens bottenträsk.



Jag vet inte vem man ska skylla på för deras usla form. Visst är det Claudio Ranieri som inte lyckats vända på trenden och motiverat spelarna till den här säsongen. Det går ju till och med rykten om att spelarna börjat tappa förtroende i honom.



Däremot så har han ett försvar som viker ned sig gång på gång, ett anfall som är segt som sjutton i nuläget och slutligen verkar spelarförvärven under sommaren och vintern väldigt suspekt, ingen har i nuläget faktiskt tillfört något extra.



Men också att spelarna helt enkelt inte är fokuserade. De har inte ställt om och verkar bryskt sett nöjda med sina löneförhöjningar.



Sparka Ranieri eller inte? Visst krävs en förändring, men frågan är vem som ska ersätta honom och mirakulöst kunna vända säsongen till att bli bättre. Jag är kluven.



Oavsett är det tungt, eller det gör snarare ont, att se ens lag som spelat så bra förra året bara vika ned sig på det här sättet. Får kolla på mästarvideon eller något annat lättsamt på Youtube för att bli glad igen. Var det bara en dröm?



Matchfakta

Målen: 0-1 Henrikh Mkhitaryan (42’), 0-2



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Musa (King 46’), Drinkwater, Ndidi, Mahrez – Vardy, Okazaki (Gray 46’).

- Ej använda avbytare: Zieler, Benalouane, Chilwell, Albrighton, Kapustka.



Manchester United (4-2-3-1): de Gea – Rojo (Blind 46’), Bailly, Smalling, Valencia – Herrera, Pogba – Mkhitaryan, Mata (Fellaini 77’), Rashford (Young 83’) – Ibrahimovic.

- Ej använda avbytare: Romero, Carrick, Lingard, Martial.



Domare: Anthony Taylor.

Publik: 32 072 (King Power Stadium, Leicester).

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR 0 KOMMENTARER150 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-02-05 18:56:00 På Twitter: @adam_bills2017-02-05 18:56:00

