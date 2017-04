Wilfred Ndidi och Jamie Vardy stod för målskyttet idag.

Leicester City – Stoke City 2-0

Leicester gjorde en stabil insats då de besegrade Stoke hemma med 2-0 på King Power Stadium under lördagseftermiddagen genom mål av Wilfred Ndidi och Jamie Vardy.





The Foxes såg stabila ut matchen igenom och säkrade de tre poängen genom två snygga mål av



Inför matchen gjorde Craig Shakespeare ett byte i startelvan som besegrade









Matchen

Leicester såg bekväma ut redan från första avspark och kunde mota Stokes liknande kontringsglada fotboll väl. Försvaret med Robert Huth och Yohan Benalouane såg bekväma ut liksom att de spelat i flera år tillsammans.



Framåt gjorde Demarai Gray bra ifrån och orsakade Stoke-försvaret stora problem. Två gånger om inom matchens inledning revs han ner och gula kort delades ut till följd.



Däremot var det istället en annan 20-åring som satte Leicester ledningsmål.



Efter målet skapade gästerna mer chanser som exempelvis genom ett halvfarligt



Men Leicester var det bättre laget. Någon minut efter avspark tar sig högerbacken Danny Simpson fram på högerkanten, slår in ett fint inlägg mot Jamie Vardy som helt lurar bort





Tionde ligamålet av Jamie Vardy.



Mot slutet på matchen så började gästerna pressa på för att kunna få ut åtminstone en poäng, genom exempelvis ett gyllene läge från



Leicester höll ut och vann matchen!



Kommentar

En stabil och övertygande seger av Leicester som fortsätter att imponera under Craig Shakespeare. Ranieris efterträdare har verkligen återvänt till betrodda metoder, alltså spelat med samma taktik som förra säsongens succé; stabilt försvarsspel med kvicka kontringar som tar motståndarna med storm. Vågar man hoppas på förnyat kontrakt redan nu?



Extra kul att Yohan Benalouane och Demarai Gray, som båda haft det svårt att få regelbundet med speltid, gjorde bra ifrån sig idag på mittbacken respektive vänsterkanten. Kommer Wes Morgan och Marc Albrighton få det svårt att ta sig in i laget igen? Ja, åtminstone är det bra att det blir lite konkurrens om platserna.



Men kanske allra roligast är att 20-årige Wilfred Ndidi bara växer och växer i sin roll som defensiv mittfältare, något som Leicester saknat sedan Kanté lämnade för



Onwards and upwards!



Matchfakta

Målen: 1-0 Wilfred Ndidi (25’), 2-0 Jamie Vardy (47’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Gray (Chilwell 87’), Okazaki (Amartey 73’), Mahrez – Vardy (Slimani 81’).

- Ej använda avbytare: Zieler, King, Musa, Ulloa.





- Ej använda avbytare: Given, Muniesa, Imbula, Afellay.



Domare: Lee Mason.

