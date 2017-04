Ligaseger nummer fem för ett formstarkt Leicester!

Leicester City - Sunderland 2-0

The Foxes tog sin femte raka ligaseger då man besegrade jumbon Sunderland med 2-0 hemma på King Power Stadium under tisdagskvällen.





Inför matchen satsade Craig Shakespeare på samma elva som startade i lördags mot Stoke. På bänken återfanns dock just Albrighton efter en kortare förkylningsfrånvaro.



Matchen

Att Sunderland måste börja röra på sig för att säkra fortsatt kontrakt i



Spelet var energifyllt och nästan lite desperat stundtals, medan Leicester såg tagna ut efter flera matcher med spelövertag under nye tränaren Craig Shakespeare. Kasper Schmeichel och Leicesterförsvaret hade det svettigt stundstals, och främst från fasta situationer som Sebastian Larsson fint serverade motståndarna med.



Vändningen för Leicester kom i den andra halvleken då Shakespeare gjorde ett dubbelbyte. In kom Marc Albrighton och nickstarke Islam Slimani mot Demarai Gray och Shinji Okazaki.



Bytet hade nästan direkt effekt. Albrighton bryter ett Sunderlandanfall vid mittplan, jobbar sig fram på vänsterkanten och slår in ett inlägg mot Slimani som når högre än ett passivt Sunderlandförsvar och nickar in 1-0!



Det var ett liknande anfall som förledde mål nummer två. Albrighton ser Jamie Vardy i bra position och serverar honom med en fin boll som Vardy sedan sätts med kraft bakom Jordan Pickford. 2-0!



Mellan Leicesters två mål skapade Sunderland sitt bästa för matchen då Victor Anchiebe prickar stolpen med ett hårt skott och Jermain Defoe sätter returen utanför. Luften gick liksom ur Sunderland efter 2-0-målet och matchen var nästan då vunnen.



Leicester redde ut några sista situationer och tog efter slutsignalen sin femte raka ligaseger. De klättrar därmed upp till en åtminstone tillfällig tiondeplats i tabellen inför onsdagens omgång med ligamatcher. Är Premier League-kontraktet säkrat månne?



För Sunderland väntar en enorm uppförsbacke inför de kommande åtta matcherna då de har åtta poäng upp till säker mark.



Matchfakta

Målen: 1-0 Islam Slimani (69'), 2-0 Jamie Vardy (78').



För matchstatistik, se



Leicester (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi (King 82') – Gray (Albrighton 62'), Okazaki (Slimani 62'), Mahrez – Vardy.

- Ej använda avbytare: Zieler, Chilwell, Amartey, Ulloa.



Sunderland (4-3-3): Pickford - Oviedo, Denayer, Koné, Jones - Cattermole (Anichebe 73'), N'Dong, Rodwell (Gibson 80') - Larsson Khazri 73'), Defoe, Borini.

- Ej använda avbytare: Mannone, Djilobodji, Manquillo, Januzaj.



Domare: Graham Scott.

0 KOMMENTARER 207 VISNINGAR

På Twitter: @adam_bills

2017-04-05 07:51:32

