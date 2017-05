Ingen bra afton för Fuchs och co.

Leicester City - Tottenham Hotspur 1-6

Fullständig förnedring.





Leicester, som var skadeskjutet inför matchen med flera viktiga spelare i sjukstugan, verkade bara ge upp efter ställningen 1-3. De hade lite kontakt efter att ha reducerat till 1-2 genom



Det skulle ha varit en kul afton mot förra säsongens titelutmanare, som återigen sumpade chansen att vinna ligan trots en bra säsongen i övrigt. Efter allt Spurs-snack om att de skulle komma ifatt Leicester, hur det var tur att de vann osv.



Dessa hån tystades av hela fyra mål från hete Harry Kane och ytterligare två av Son Heung-min. Spurs var flera nummer, ja galaxer, större.



Något positivt? Ben Chilwell gjorde sitt första mål för klubben. Något annat?. .. nä.



Tur att Leicester har inget att spela för kvar på spelschemat. Annars hade det varit ännu mera pinsamt.



Matchfakta

Målen: 0-1 Harry Kane (25'), 0-2 Son (36'), 1-2 Ben Chilwell (59'), 1-3 Kane (63'), 1-4 Son (71'), 1-5 Kane (89'), 1-6 Kane (90+2').



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Fuchs, Benalouane (Gray 66’), Simpson – Albrighton, Amartey, Ndidi, Mahrez – Vardy (Musa 78’), Okazaki (Slimani 46').

- Ej använda avbytare: Zieler, Wasilewski, Moore, Kapustka.



Tottenham (3-4-2-1): Lloris – Vertonghen, Dier, Alderweireld – Davies, Wanyama, Dembele (Lesniak 86’), Sissoko (N’Koudou 90’) – Son (Janssen 78’), Alli – Kane.

- Ej använda avbytare: Vorm, Wimmer, Shashoua, Eriksen.



Domare: Michael Oliver.

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-05-19 07:48:00

