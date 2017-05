Stabil 3-0-seger för Leicester mot Watford.

Leicester City – Watford 3-0

Leicester tog en bekväm seger hemma mot Watford under lördagen och säkrade därmed ytterligare en säsong i Premier League.





Därmed säkrades definitivt att Leicester spelar i



Inför matchen var Craig Shakespeare säker på sin sak då han körde med samma startelva som besegrade West Brom förra helgen. Detta var en 4-4-2-formation med Schmeichel; Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson; Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez; Vardy, Okazaki.



Matchen

Det var tydligt från början att det skulle bli en fysiskt jämn kamp och Leicester fick kämpa hårt mot gästernas femmannamittfält.



Chansmässigt var Leicester däremot snäppet bättre trots att lagen turades om att skapa halvdana lägen. Mot mitten på den första halvleken skapade Leicester sina två farligaste lägen genom Shinji Okazaki och Christian Fuchs, men bägge missar så när mål.



Leicester hade däremot mer tur mot slutet på den första halvleken då Etienne Capoue är slarvig med att rensa undan en hörna, bollen hamnar hos Wilfred Ndidi som vräker in bollen i mål med ett hårt skott. 1-0!



Den andra halvleken fortskrider ungefär som den första inleddes i, det vill säga ganska mycket Watford med mycket bollinnehav och ett par farliga möjligheter mot ett underpresterande Leicester.



Men precis innan en timme hade passerat på matchuret tog Leicester över och utökade sin ledning. Det var individuellt sett ett snyggt mål från formsvage Riyad Mahrez som snor bollen från en slarvig Adrian Mariappa, algeriern tar sig inåt i banan och kan från en snäv vinkel pricka in 2-0!





Riyad Mahrez, som ryktas vilja lämna klubben i sommar, firar sitt 2-0-mål med Shinji Okazaki.





Det andra målet punkterade matchen och Leicester kunde sätta ytterligare ett mål innan domaren Roger East blåste av, och det målet var nog mest klassiskt i Leicesterväg.



Demarai Gray krigar till sig bollen, passar Jamie Vardy som skär rakt igenom Watfordförsvaret och passar slutligen vidare till Marc Albrighton som prickar in 3-0! Tretton sekunder tog det från att bollen lämnade i defensiv zon höjd med hörnflaggan tills att Albrighton gjorde mål!



Leicester vann matchen rättvist med 3-0 och säkrade därmed Premier League-kontraktet tills nästa säsongen, samtidigt som man tog femte raka hemmasegern.





Jamie Vardy, Craig Shakespeare och Filbert Fox firar säkrat kontrakt och tre poäng!



Matchfakta

Målen: 1-0 Wilfred Ndidi (38’), 2-0 Riyad Mahrez (58’), 3-0 Marc Albrighton (90+3’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Albrighton, Drinkwater (King 67’), Ndidi, Mahrez (Gray 78’) – Vardy, Okazaki (Slimani 62’).

- Ej använda avbytare: Zieler, Chilwell, Amartey, Musa.



Watford (3-5-2): Gomes – Kabasele (Zuniga 73’), Prödl, Mariappa – Amrabat, Cleverley, Capoue (Deeney 67’), Doucouré, Janmaat – Okaka, Niang (Pereira 84’).

- Ej använda avbytare: Pantilimon, Eleftheriou, Success, Behrami.



Domare: Roger East.

