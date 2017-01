Seger och andrum för Claudio Ranieri.

Leicester City – West Ham United 1-0

Leicester tog tre otroligt viktiga poäng hemma mot West Ham på nyårsafton och gav sig därmed en buffert på sex poäng ned till nedflyttningsstrecket. Islam Slimani nickade in segermålet i den första halvleken.





Inför matchen överraskade Ranieri nog många med sitt val av startelva, som blev en 4-2-3-1-formation med



Med Mahrez i en mera kreativ roll så såg Leicesters anfall ganska skarpt ut. Detta exemplifierades i den tjugonde minuten då



Överraskande i försvaret, som spelade stabilt matchen igenom, var Ranieris val att sätta 20-årige Bne Chilwell framför



Första halvleken

Den nya formationen såg ut att fungera då Leicester såg anfallsglada ut direkt från start. Bollen spelas fram av Islam Slimani till Riyad Mahrez, men Darren Randolph räddar. Kort därefter prickade Slimani stolpen på ett inlägg från Marc Albrighton.



West Ham spelade med en liknande formation och skapade också farliga lägen. Andy Carrolls nick på



Matchen svängde så, fram och tillbaka. När det var Leicesters tur efter dryga tjugo minuter så blev det ett ledningsmål.





Demarai Gray och Islam Slimani firar 1-0-målet.



Mot slutet på halvleken tog West Ham kommandot och hade flera bra möjligheter på mål. Flera gånger om räddades bollen på eller nära mållinjen av ett Leicesterförsvar som verkligen spelade bra.



Närmast kom nog Antonio som prickade ribban i halvlekens slutskede. King Power Stadium kunde pustade ut när bollen rensades undan.



Det stod 1-0 i paus.



Andra halvleken

Den andra halvleken inleddes med mera West Ham och en Payet-frispark som



Trots mest West Ham i chansvägar så var det Leicester som skapade någon möjlighet då och då, exempelvis då utmärkte





En frustrerad West Ham-kapten,



Matchens sista möjlighet signeras West Hams Ogbonna vars nick räddades så när undan av



Leicester vann matchen med 1-0 och tog därmed tre blytunga poäng i bottenstriden.



Redan måndaglunch väntar ett bortamöte med



Matchfakta

Mål: 1-0 Islam Slimani (20’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-2-3-1): Schmeichel – Chilwell, Morgan, Huth, Simpson – Drinkwater, Amartey – Albrighton, Mahrez (Fuchs 70’), Gray (Okazaki 80’) – Slimani (Ulloa 82’).

- Ej använda avbytare: Zieler, King, Mendy, Musa.



West Ham (4-4-2): Randolph – Cresswell, Reid, Ogbonna, Nordtveit – Antonio, Kouyate (Fernandes 78’), Noble (Lanzini 57’), Payet – Carroll, Ayew (Feghouli 64’).

- Ej använda avbytare: Adrian, Quina, Fletcher, Obiang.



Domare: Anthony Taylor.

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-01-01 10:00:02

