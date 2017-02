Molla Wagué (t.v.) spelandes för Udinese.

Leicester lånar malisk mittback

Den så kallade Transfer Deadline Day blev en anonym historia för Leicester då man endast lånade in mittbacken Molla Wagué från italienska Udinese.





Man börjar nästan undra om något gått snett med Leicesters alla förhandlingar. De hade i pressen länkats till ett tiotal namn för olika miljonsummor, men i slutändan lånar man in en spelare med sparsamt med speltid i Udinese? Som tydligen tog elva timmar att förhandla fram, på plats i Leicester?



I vilket fall är det 25-årige mittbacken Molla Wagué som lånas in från Udinese (eller rättare sagt Granada som han egentligen tillhör, då Granada och Udinese har samma ägare). Han gör det tills slutet på säsongen med en option att göra övergången permanent.



Maliern är en stor och stark mittback, men väldigt bra rörlighet och spelförståelse enligt



Han har tyvärr hamnat på bänken i Udinese med sparsamt med speltid den här säsongen, och fick det tungt med Mali i Afrikanska Mästerskapen nu i vinter.

Vi får hoppas på en nytändning i Leicester, välkommen Molla Wagué!





------------------------------------------

