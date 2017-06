Maguire i aktion för the Tigers.

Leicester värvar mittback

Redan innan transferfönstret öppnat har Leicester gjort klart med sitt första nyförvärv. Mittbacken Harry Maguire är klar från Hull City.





Maguire är född i Sheffield och spelade i Sheffield Uniteds ungdomslag och a-lag innan han skrev på för Hull år 2014.



Karriären tog fart under säsongen 2015/16 då han hjälpte Hull klättra upp i



Han blev spelarnas spelare och fansens spelare den här säsongen hos the Tigers.



Läs mer på Leicesters Den 24-åriga mittbacken har tecknat ett femårigt kontrakt med Leicester för vad som uppges ligga upp mot runt sjutton miljoner pund.Maguire är född i Sheffield och spelade i Sheffield Uniteds ungdomslag och a-lag innan han skrev på för Hull år 2014.Karriären tog fart under säsongen 2015/16 då han hjälpte Hull klättra upp i Premier League och under den gångna säsongen var Maguire en av de klarast lysande stjärnorna trots att klubben blev nedflyttade.Han blev spelarnas spelare och fansens spelare den här säsongen hos the Tigers.Läs mer på Leicesters hemsida här

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-06-15 22:07:09

