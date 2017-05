City var numret större mot Leicester trots allt.

Manchester City – Leicester City 2-1

Efter en sämre matchinledning Leicester gjorde en bra andrahalvlek, men det räckte inte till mot ett stabilt Man City under lördagseftermiddagen som vann med uddamålet.





Japanens mål gav bortalaget ny energi och det var the Foxes som såg farligare i den andra halvleken.



Lite snuvade känns det som, men sådan är fotbollen.



Inför matchen tvingades Craig Shakespeare handskas med att nyckelspelarna



Matchen

I sin jakt på att ta en gruppspelsplats i



Det tog en dryg halvtimme tills första målet kom, om än något omtalat, då David Silva styr in Leroy Sanés. Men samtidigt står Raheem Sterling offside enligt Leicesterspelarna, men Robert Madley ger sig inte. 1-0.



Tvåan kommer drygt fem minuter senare, men det som föranledde det målet är det inget snack om då Yohan Benalouane klumpigt river ned Jesus i straffområdet och den brasilianske 20-åringen utökar the Citizens ledning till 2-0.



Men när City såg ut att gå mot tre bekväma poäng så blixtrade Leicester till och ändrade matchbilden. Ett inlägg från



Den förändrade matchbilden fortsätter i den andra halvleken med ett Leicester som jagar poäng mot ett betydligt mindre självsäkert City. Bland flera farliga anfall är det nog Riyad Mahrez förtjänst, likt gubben i lådan då han var anonym fram till dess, då han ordnar straff åt Leicester efter att ha blivit nedriven i utkanten av straffområdet av



Algeriern tar själv straffen, halkar på väg mot bollen och nuddar den, tar ett till tillslag och sätter en kvittering, men domaren Robert Madley (och hela Ethiad Stadium) är blixtsnabba med att vinka bort målet då man inte får ta två touch innan den nuddat en motspelare eller målet. Ställningen står sig.



Mot slutet på matchen gör Leicester ett par tappra försök att kvittera, men de lyckas inte göra mål och Man City vinner med 2-1.



Matchfakta

Målen: 1-0 David Silva (29’), 2-0 Jesus (36’, straff) 2-1 Shinji Okazaki (42’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Fuchs, Benalouane, Simpson – Albrighton (Gray 80’), King (Amartey 68’), Ndidi, Mahrez – Okazaki (Slimani 73’), Vardy.

- Ej använda avbytare: Zieler, Wasilewski, Kapustka, Musa.



Manchester City (4-1-4-1): Caballero – Clichy, Otamendi, Kompany, Fernandinho – Touré – Sané, Silva, De Bruyne (Zabaleta 82’), Sterling (Aguero 78’) – Jesus (Navas 90+4’).

- Ej använda avbytare: Gunn, Kolarov, Fernando, Nolito.



Domare: Robert Madley.

