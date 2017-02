Återigen ett bottennapp för Ranieri och co.

Millwall – Leicester City 1-0

Trots en man mer i nästan en timme förlorade Leicester borta mot Millwall i FA-cupens femte omgång och misären bara fortsätter.









Mot slutet på den första halvleken tog



Millwall var fortsatt det bättre laget och störde ett Leicester som försökte utnyttja sitt övertag.



Anfallet var fortsatt segt.



Den usla insats kröntes av ett Millwallanfall i den 90:e minuten som slutade med att försvararen



Milwall välförtjänt vidare till kvartsfinal. Leicester återigen förnedrade.



Nästa vecka väntar Sevilla i



Även om Ranieri har mycket att göra med att laget spelar så dåligt så tycker jag det är spelarna som är främsta problemet den här säsongen. Om jag vore Ranieri skulle jag faktiskt fundera på att lämna in en avskedsansökan. Det är ganska uppenbart att spelarna inte verkar lita på honom eller försöker tillräckligt hårt. Tyvärr.



Matchfakta

Målet: 1-0 Shaun Cummings (90’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Zieler – Chilwell, Benalouane, Wagué (Wasilewski 70’), Amartey – Kapustka (Albrighton 63’), Mendy, King, Gray (Vardy 73’) – Okazaki, Musa.

- Ej använda avbytare: Hamer, Fuchs, Ndidi, Mahrez.



Millwall (4-4-2): Archer – Craig, Webster, Cooper, Cummings – Ferguson (Romeo 86’), Williams, Butcher (Abdou 75’), Onyedinma – O’Brien (Gregory 79’), Morison.

- Ej använda avbytare: King, Hutchinson, Worrall.



Domare: Craig Pawson.

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-02-18 18:08:00

