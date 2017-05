Redaktionen tycker till om säsongen som gått.

Redaktionens säsongs-Q&A

Leicesterred summerar en svängig säsong för Leicester, med svängningar i Premier League, överskattade förväntningar i Champions League-debuten och givetvis beslutet att sparka Claudio Ranieri, på agendan.

Mittenplacering i Premier League, kvartsfinal i Champions League och ett tränarbyte. Hur skulle du summera den gångna säsongen i en mening?

Anders Wallgren: Ett halvårs rejäl ångest och vånda övergick till att bli en enda djup suck av lättnad.



Adam Bills: Till en början en besvikelse, men en säsong som tillslut avslutades någorlunda enligt förväntningarna.



Hur går tankarna kring sparkandet av Claudio Ranieri?

AW: Vad hände egentligen här? Från firad segermakare och ikonstatus till att redan från premiärmatchens förlust (mot nykomlingarna Hull) totalt halka av banan, förlora inte bara match efter match utan också spelarnas förtroende - där skedde någonting! - och att den gode Ranieri till sist fick gå var väl egentligen oundvikligt. Det märkliga var väl att det inte skedde redan i januari? Nu dröjde det till slutet av februari och i ett läge då klubben var i ett fritt fall. Efterträdaren Shakespeare vände trenden per omgående.



AB: Initialt var jag ganska upprörd med tanke på den legendarstatus han ådragit sig sedan förra säsongens ligaseger och hans ödmjuka framtoning. Men ungefär då han sparkades insåg man att det var något på tok fel. Spelarna och laget var inte alls på samma nivå som säsongen innan. I slutändan verkade inte Ranieri ha det där som krävdes för att vända på den negativa trenden, tyvärr. Spelarna verkade helt enkelt ha tappat förtroende för honom, påstådd spelarrevolt eller inte. En klubb är mer än en respekterad och älskad spelare och/eller ledare, även om beskedet var tungt i sig.





Extremt omtyckt men tyvärr gick det snett för Claudio Ranieri



Leicesters säsong har varit minst sagt svängig. Av alla insatser den här säsongen, vilken har varit bäst?

AW: Självklart matchen mot Sevilla. Seger med 2-0 och som laget gjorde det!



AB: Kan inget annat än att hålla med Sevillamatchen, eller snarare först Vardys viktiga bortamål för att sedan säkra det i en mycket stark laginsats på ett euforiskt King Power Stadium. Helt genomblöt av svett i soffan efteråt, vilken match!





Kasper Schmeichels straffräddning mot Sevilla var pricken över i:et i en mycket bra insats av Leicester som tog dem till kvartsfinal i Champions League.



... och vilken (eller snarare vilka) insatser har varit sämst?

AW: Här finns det hur mycket som helst att välja bland. Självklart är 1-6 hemma mot Spurs en het kandidat, men jag väljer nog ändå att lyfta fram 0-3 borta mot Southampton i januari. Det var en period då laget var som allra sämst. Noll vilja och noll attityd.



AB: Finns som sagt flera matcher i en överlag ganska svag säsong. Väljer nog däremot 1-6 i nästsista omgången mot Spurs. Hur man vika ned sig så totalt och bara ge upp är rent av skamligt!



Vilken spelare har presterat bäst?

AW: Kasper Schmeichel har varit oerhört jämn sett över hela säsongen. En trygg sista utpost och lagets viktigaste spelare denna säsong.



AB: Helt klart Kasper. Dansken har sett över sina sex år i klubben varit jämnast av alla sedan hans ankomst.



Finns det några andra som förtjänar att också nämnas?

AW: Vardy har ryckt upp sig rejält under vårvintern och våren och Albrightons arbetsinsats och okuvliga vilja är något jag tar med mig från det senaste året.



AB: I mitt tycke framförallt Marc Albrighton som i skuggan av de andra profilerna varit viktig för Leicester. Kämpar otroligt hårt varje match och får för lite beröm för hans hårda arbete tycker jag.





Marc Albrighton har varit bra den här säsongen.



… har någon/några spelare varit en besvikelse i ditt tycke?

AW: Mahrez har inte alls levt upp fjolårsformen. Inte ens i närheten av den formen. Sedan finns det förstås två andra spelare - Slimani och Musa - som jag trodde skulle gå in och göra avtryck. Det har inte alls skett.



AB: Det finns flera, men om man ska lyfta fram någon som inte alls presterat så är det Ahmed Musa. Han är kvick, men det är typ det enda han har. Den enda matchen han var bra i den här säsongen var mot Everton i FA-cupen. Steget från ryska ligan till Premier League är nog lite för stort tror jag, åtminstone för Musa.



Vem var säsongens överraskning?

AW: Ndidi har inhandlats och har gjort det bra den tid han varit i klubben. Inte lätt att fylla ut Kantés kostym...



AB: I första hand Ndidi, som tar ett enormt stort och stabilt kliv från den belgiska ligan till att prestera så bra i Premier League i Kantés fotspår. Dessutom är han bara 20 år, så det finns mycket kvar att hämta tror jag! Detta förutsatt att han stannar det vill säga.



Vem fick årets genombrott?

AW: Ska vi säga att Chilwell har fått sitt genombrott och är nu den store utmanaren till Fuchs på vänsterbacksplatsen?



AB: Chilwell har definitivt utvecklats och lär successivt ta över Fuchs plats på vänsterbacken. I andra hand är det Ndidi, även om han värvades för att ta större plats direkt i mångt och mycket.





Ben Chilwell, Demarai Gray och Wilfred Ndidi är alla delar av det nya Leicester. Jamie Vardy (längst till höger) däremot är över 30.



Vad tror du händer efter säsongen både på kort och på längre sikt, gällande Shakespeares vara eller icke-vara (no pun intended!), ägarens ambitioner, spelare som lämnar eller skriver på, osv?

AW: Shaky blir väl kvar? Han har fått tillbaka laget på vinnarspåret igen och det vore korkat och dumdristigt att plocka in en ny manager i detta läge. Förhoppningsvis så har ägarna ambitioner att få laget att cementera sig åtminstone bland topp-8, men då krävs det definitivt ett antal förstärkningar till en till åren rätt åldersstigen trupp (inte minst då backlinjen, där samtliga har sett sitt bäst-före-datum...). Schmeichel, Mahrez och Vardy - där har vi tre spelare som garanterat har intresse från andra klubbar. Kanske också Drinkwater. Leicester har nu den stora utmaningen att försöka behålla merparten av dessa stjärnor. Det kan bli rätt så knivigt - det finns ju kommande säsong inget Champions Leaguespel att locka med.



AB: Jag själv tror på Shakespeare och hoppas han blir kvar. Bortsett från Spurs-förlusten mot slutet har han lyckats vända den negativa trend som tyvärr växte under Claudio Ranieri, och dessutom är han väletablerad av vad jag förstått i omklädningsrummet, spelarna har ett redan starkt förtroende för honom.

Det är frågan om ägarna vill behålla ett lite halvgrått namn i Shakespeare, som möjligen inte kan lyckas att vinna ligan igen åt Leicester, eller att satsade på ett spännande större namn som kan ta dem till en etablerad högre position i tabellen. Det här ska ju vägas mot att Shakespeare känner klubben och spelarnas förtroende för honom.



Gällande spelarmaterialet så känns Riyad Mahrez som den som är närmast att lämna klubben, med tanke på de rykten som säger att han lovats en flytt. Ingen jättekatastrof att tappa honom tror jag då Demarai Gray ser bättre och bättre ut och Maherz varit långt ifrån samma form som förra säsongen, men givetvis ett tungt tapp. Viktigare tror jag blir att knyta åt sig spelare som just Gray, Wilfred Ndidi och Ben Chilwell för långsiktigheten, utöver nyckelspelare som Schmeichel och Vardy.



Som Anders säger börjar truppen åldras och detta ska tas i beaktning även i sommar, dels förlänga med flera men också att göra smarta värvningar för framtiden.





Blir Craig Shakespeare kvar nästa säsong?



Vad har du för förhoppningar inför den kommande säsongen?

AW: Som alltid: hoppas, hoppas, hoppas att vi klarar nytt kontrakt och en helt ok insats gör att vi kanske landar på en plats mellan 8-12.



AB: I samma tankegångar som Anders. Förhoppningsvis gör Leicester det utan större svängningar i tabellen och kan inför säsongen efter kanske kämpa om en Anders Wallgren: Ett halvårs rejäl ångest och vånda övergick till att bli en enda djup suck av lättnad.Adam Bills: Till en början en besvikelse, men en säsong som tillslut avslutades någorlunda enligt förväntningarna.AW: Vad hände egentligen här? Från firad segermakare och ikonstatus till att redan från premiärmatchens förlust (mot nykomlingarna Hull) totalt halka av banan, förlora inte bara match efter match utan också spelarnas förtroende - där skedde någonting! - och att den gode Ranieri till sist fick gå var väl egentligen oundvikligt. Det märkliga var väl att det inte skedde redan i januari? Nu dröjde det till slutet av februari och i ett läge då klubben var i ett fritt fall. Efterträdaren Shakespeare vände trenden per omgående.AB: Initialt var jag ganska upprörd med tanke på den legendarstatus han ådragit sig sedan förra säsongens ligaseger och hans ödmjuka framtoning. Men ungefär då han sparkades insåg man att det var något på tok fel. Spelarna och laget var inte alls på samma nivå som säsongen innan. I slutändan verkade inte Ranieri ha det där som krävdes för att vända på den negativa trenden, tyvärr. Spelarna verkade helt enkelt ha tappat förtroende för honom, påstådd spelarrevolt eller inte. En klubb är mer än en respekterad och älskad spelare och/eller ledare, även om beskedet var tungt i sig.Extremt omtyckt men tyvärr gick det snett för Claudio RanieriAW: Självklart matchen mot Sevilla. Seger med 2-0 och som laget gjorde det!AB: Kan inget annat än att hålla med Sevillamatchen, eller snarare först Vardys viktiga bortamål för att sedan säkra det i en mycket stark laginsats på ett euforiskt King Power Stadium. Helt genomblöt av svett i soffan efteråt, vilken match!Kasper Schmeichels straffräddning mot Sevilla var pricken över i:et i en mycket bra insats av Leicester som tog dem till kvartsfinal i Champions League.AW: Här finns det hur mycket som helst att välja bland. Självklart är 1-6 hemma mot Spurs en het kandidat, men jag väljer nog ändå att lyfta fram 0-3 borta mot Southampton i januari. Det var en period då laget var som allra sämst. Noll vilja och noll attityd.AB: Finns som sagt flera matcher i en överlag ganska svag säsong. Väljer nog däremot 1-6 i nästsista omgången mot Spurs. Hur man vika ned sig så totalt och bara ge upp är rent av skamligt!AW: Kasper Schmeichel har varit oerhört jämn sett över hela säsongen. En trygg sista utpost och lagets viktigaste spelare denna säsong.AB: Helt klart Kasper. Dansken har sett över sina sex år i klubben varit jämnast av alla sedan hans ankomst.AW: Vardy har ryckt upp sig rejält under vårvintern och våren och Albrightons arbetsinsats och okuvliga vilja är något jag tar med mig från det senaste året.AB: I mitt tycke framförallt Marc Albrighton som i skuggan av de andra profilerna varit viktig för Leicester. Kämpar otroligt hårt varje match och får för lite beröm för hans hårda arbete tycker jag.Marc Albrighton har varit bra den här säsongen.AW: Mahrez har inte alls levt upp fjolårsformen. Inte ens i närheten av den formen. Sedan finns det förstås två andra spelare - Slimani och Musa - som jag trodde skulle gå in och göra avtryck. Det har inte alls skett.AB: Det finns flera, men om man ska lyfta fram någon som inte alls presterat så är det Ahmed Musa. Han är kvick, men det är typ det enda han har. Den enda matchen han var bra i den här säsongen var mot Everton i FA-cupen. Steget från ryska ligan till Premier League är nog lite för stort tror jag, åtminstone för Musa.AW: Ndidi har inhandlats och har gjort det bra den tid han varit i klubben. Inte lätt att fylla ut Kantés kostym...AB: I första hand Ndidi, som tar ett enormt stort och stabilt kliv från den belgiska ligan till att prestera så bra i Premier League i Kantés fotspår. Dessutom är han bara 20 år, så det finns mycket kvar att hämta tror jag! Detta förutsatt att han stannar det vill säga.AW: Ska vi säga att Chilwell har fått sitt genombrott och är nu den store utmanaren till Fuchs på vänsterbacksplatsen?AB: Chilwell har definitivt utvecklats och lär successivt ta över Fuchs plats på vänsterbacken. I andra hand är det Ndidi, även om han värvades för att ta större plats direkt i mångt och mycket.Ben Chilwell, Demarai Gray och Wilfred Ndidi är alla delar av det nya Leicester. Jamie Vardy (längst till höger) däremot är över 30.AW: Shaky blir väl kvar? Han har fått tillbaka laget på vinnarspåret igen och det vore korkat och dumdristigt att plocka in en ny manager i detta läge. Förhoppningsvis så har ägarna ambitioner att få laget att cementera sig åtminstone bland topp-8, men då krävs det definitivt ett antal förstärkningar till en till åren rätt åldersstigen trupp (inte minst då backlinjen, där samtliga har sett sitt bäst-före-datum...). Schmeichel, Mahrez och Vardy - där har vi tre spelare som garanterat har intresse från andra klubbar. Kanske också Drinkwater. Leicester har nu den stora utmaningen att försöka behålla merparten av dessa stjärnor. Det kan bli rätt så knivigt - det finns ju kommande säsong inget Champions Leaguespel att locka med.AB: Jag själv tror på Shakespeare och hoppas han blir kvar. Bortsett från Spurs-förlusten mot slutet har han lyckats vända den negativa trend som tyvärr växte under Claudio Ranieri, och dessutom är han väletablerad av vad jag förstått i omklädningsrummet, spelarna har ett redan starkt förtroende för honom.Det är frågan om ägarna vill behålla ett lite halvgrått namn i Shakespeare, som möjligen inte kan lyckas att vinna ligan igen åt Leicester, eller att satsade på ett spännande större namn som kan ta dem till en etablerad högre position i tabellen. Det här ska ju vägas mot att Shakespeare känner klubben och spelarnas förtroende för honom.Gällande spelarmaterialet så känns Riyad Mahrez som den som är närmast att lämna klubben, med tanke på de rykten som säger att han lovats en flytt. Ingen jättekatastrof att tappa honom tror jag då Demarai Gray ser bättre och bättre ut och Maherz varit långt ifrån samma form som förra säsongen, men givetvis ett tungt tapp. Viktigare tror jag blir att knyta åt sig spelare som just Gray, Wilfred Ndidi och Ben Chilwell för långsiktigheten, utöver nyckelspelare som Schmeichel och Vardy.Som Anders säger börjar truppen åldras och detta ska tas i beaktning även i sommar, dels förlänga med flera men också att göra smarta värvningar för framtiden.Blir Craig Shakespeare kvar nästa säsong?AW: Som alltid: hoppas, hoppas, hoppas att vi klarar nytt kontrakt och en helt ok insats gör att vi kanske landar på en plats mellan 8-12.AB: I samma tankegångar som Anders. Förhoppningsvis gör Leicester det utan större svängningar i tabellen och kan inför säsongen efter kanske kämpa om en Europa League -plats.

0 KOMMENTARER 247 VISNINGAR 0 KOMMENTARER247 VISNINGAR LEICESTERREDAKTIONEN

2017-05-25 09:53:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-05-25 10:22:00

Leicester

2017-05-25 09:53:00

Leicester

2017-05-21 20:16:00

Leicester

2017-05-20 09:47:00

Leicester

2017-05-19 07:48:00

Leicester

2017-05-17 21:13:51

Leicester

2017-05-13 17:41:31

Leicester

2017-05-12 18:49:10

Leicester

2017-05-06 21:06:00

Leicester

2017-05-05 23:41:06

ANNONS:

It’s that time again. Säsongen är på väg mot sin ända och ryktessnurran har redan dragit igång.Leicesterred summerar en svängig säsong för Leicester, med svängningar i Premier League, överskattade förväntningar i Champions League-debuten och givetvis beslutet att sparka Claudio Ranieri, på agendan.Leicester avslutade säsongen med att spela lika hemma mot Bournemouth och slutar därmed på en tolfteplats i tabellen.En omväxlande och något turbulent säsong är snart över och avslutas hemma mot Bournemouth under söndagseftermiddagen.Fullständig förnedring.Leicester gästas av Tottenham hemma på King Power Stadium i en något ovanlig torsdagsmatch i Premier League. Kan the Foxes besegra Spurs?Efter en sämre matchinledning Leicester gjorde en bra andrahalvlek, men det räckte inte till mot ett stabilt Man City under lördagseftermiddagen som vann med uddamålet.Leicester gästar ett Champions League-jagande Man City borta på Ethiad Stadium. Kan the Foxes rubba hemmalagets jakt på Europafotboll?Leicester tog en bekväm seger hemma mot Watford under lördagen och säkrade därmed ytterligare en säsong i Premier League.Jakten på säkrat Premier League-kontrakt fortsätter då Leicester gästas av Watford hemma på King Power Stadium. Blir det tre poäng mot the Hornets?