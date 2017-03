Roy to Lestah'?

Senaste på tränarfronten

Ett antal namn har figurerat i brittisk press den senaste veckan till att efterträda Claudio Ranieri.





Genast drog snacket igång om vem som skulle ersätta honom. I nuläget verkar Ranieris förra assisterande tillika interimtränare Craig Shakespeare vara en av favoriterna efter att the Foxes besegrat Liverpool hemma med 3-1.



Det sägs att utfallet av lördagens match hemma mot Hull blir en extra anställningsintervju för Shakespeare som ska träffa ägarna i anslutning till



Utöver Shakespeare har förre förbundskaptenen Roy Hodgsons namn figurerat i veckan då rykten om att han träffat ägarna figurerat.



Andra namn som cirkulerat, men som blivit lite svalare på sistone är Nigel Pearson, Martin O’Neill och Roberto Mancini, alla tre med Leicesteranknytning som tränare eller spelare. O’Neill har



De senaste oddsen hos flera vadslagningsfirmor säger att Hodgson och Shakespeare ligger i topp, medan övriga namn är på sexton gånger pengarna eller mer.

På Twitter: @adam_bills

2017-03-03 20:58:00

