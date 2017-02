Sevilla - Leicester City 2-1

Leicester föll rättvist mot Sevilla i första matchen i CL-kvartsfinalen, men fick med sig ett viktigt bortamål och mersmak inför returen i mitten på mars.

Trots att de var i princip utspelade i sjuttio minuter och att matchen slutade i förlust var nog de flesta positiva efter matchen då Leicester fick med sig ett viktigt bortamål inför returen i England 14 mars, samt att deras avslutning på matchen gav lite mersmak inför vad som komma skall.Liksom många ligamatcher började Leicester ganska bra, sedan slarvade de i defensiven och låg under i paus. Detta mot ett erkänt hemmastarkt Sevilla på ett kokande Ramón Sánchez Pizjuán under onsdagskvällen.Men den här gången lyckades Leicester vända på trenden, även om det inte räckte till mer än en uddamålsförlust, då Jamie Vardy prickade in det viktiga reduceringsmålet i den 73:e matchminuten.Leicester såg okej ut i inledningen, men det kunde ha gått åt skogen redan efter kvarten spelad då Wes Morgan klumpigt rev ned Joaquín Correa i straffområdet. Straff till hemmalaget, men storspelande Kasper Schmeichel räddade den tama efterföljande straffen från Correra.Dansken var fenomenal matchen igenom och höll siffrorna nere, med ett försvar som gång på gång slarvade. Givetvis fick Claudio Ranieri kritik för detta inför matchen, då samma kvartett gjort det dåligt många gånger den här säsongen.Sevilla tog rättvist ledningen efter dryga halvtimmen då de utnyttjade sitt fina kantspel då Sergio Escudero svepte in en fin boll mot Pablo Sarabia som pricknickade in 1-0.Det var fortsatt fördel hemmalaget in i den andra halvleken och ledningen utökades väntat efter dryga timmen i en snabb kontring som slutade med att Stevan Jovetic passade fram till Joaquín Correa som fick plåster på såren för sin straffmiss då han gjorde 2-0.Correra firar 2-0 framför Vardy.Ett blekt Leicester skulle få sin vändpunkt i matchen då Ahmed Musa , som mest irrat runt matchen igenom, bytes ut mot Demarai Gray , bara minuter innan 2-0-målet.Gray boostade Leicesters anfall direkt och var indirekt inblandad i reduceringen med kvarten kvar på matchen då bollen spelas fram till Danny Drinkwater som likt en repris på förra säsongen spelar in bollen mot Jamie Vardy som avslutar måltorkan med att sätta 2-1!Leicester förlorade till slut matchen, men sista tjugo minuterna höll man jämna kliv med Sevilla och visade glimtar av spelet från sina mästarsäsong.Om de kan spela som de gjorde sista 20 i returen så är sextondelsfinalen vidöppen. Vi får hoppas på lika bra spel mot Liverpool i ligan på måndag. Foxes never quit!Målen: 1-0 (26'), 2-0 Joaquín Correa (62'), 2-1 Jamie Vardy (73').För matchstatistik, se BBC Sports referat Leicester (4-2-3-1): Schmeichel - Fuchs, Morgan, Huth, Simpson - Drinkwater, Ndidi – Albrighton (Amartey 88’), Mahrez, Musa (Gray 58') - Vardy.- Ej använda avbytare: Zieler, Chilwell, Benalouane, King, Okazaki.Sevilla (4-1-3-2): Rico – Escudero, Rami, Lenglet (Carrico Martins 55’), Marriano – N’Zonzi –S arabia, Nasri, Vitolo – Jovetitc, Correra (Iborra 63’).- Ej använda avbytare: Soria Solis, Kranevitter, Vazque, Ben Yedder, Vietto.Domare: Clément Turpin (Frankrike).Publik: 38 834 (Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, Spanien).