Craig Shakespeare i aktion senast mot Hull.

Shakespeare tar över säsongen ut

Leicester meddelade under söndagskvällen att Craig Shakespeare tar över tränarrollen säsongen ut.





53-åringen, som varit assisterande tränare under både Nigel Pearson och Claudio Ranieri, gör nu sitt första huvudtränarjobb och vi hoppas att allt går bra för ”Shakey” inför säsongsavslutningen där överlevnad i



Läs mer i klubbens officiella uttalande Efter två raka ligasegrar som tillförordnad tränare för Leicester var det ingen överraskning att Craig Shakespeare blir klubbens tränare säsongen ut.53-åringen, som varit assisterande tränare under både Nigel Pearson och Claudio Ranieri, gör nu sitt första huvudtränarjobb och vi hoppas att allt går bra för ”Shakey” inför säsongsavslutningen där överlevnad i Premier League står högst på dagordningen, liksom en liten lucka att gå vidare till åttondelsfinal i Champions League mot Sevilla.Läs mer i klubbens officiella uttalande här

0 KOMMENTARER 98 VISNINGAR 0 KOMMENTARER98 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-03-12 21:46:11 På Twitter: @adam_bills2017-03-12 21:46:11

Leicester meddelade under söndagskvällen att Craig Shakespeare tar över tränarrollen säsongen ut.Leicester tog tre blytunga poäng då de vände och vann hemma på King Power Stadium mot Hull under lördagseftermiddagen med 3-1, bland annat efter ett klassmål av Riyad Mahrez.Ett antal namn har figurerat i brittisk press den senaste veckan till att efterträda Claudio Ranieri.Leicester möter Hull hemma på King Power Stadium under lördagseftermiddagen i en mycket viktig match för bägge lagen i Premier Leagues nedflyttningsstrid. Kan the Foxes ta en andra rak seger?Ett pressat Leicester inledde tiden efter sparkade Claudio Ranieri med en stark 3-1-seger hemma mot Liverpool på King Power Stadium under måndagskvällen, och lyfte därmed över nedflyttningsstrecket.Leicester inleder sin tid utan Claudio Ranieri med att ta emot Liverpool hemma på King Power Stadium under lördagskvällen. Kan de lyfta sig över nedflyttningsstrecket i Ranieris frånvaro?Under fredagskvällen kom Claudio Ranieris första uttalande sedan han fått sparken.När dammet lagt sig något efter gårdagens chockartade besked är det dags att blicka framåt.Leicester succétränare Claudi Ranieri har fått sparken med omedelbar verkan.Leicester föll rättvist mot Sevilla i första matchen i CL-kvartsfinalen, men fick med sig ett viktigt bortamål och mersmak inför returen i mitten på mars.