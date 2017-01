Marc Albrighton tackar för bra bortasupport.

Southampton – Leicester City 3-0

Leicester utklassades borta mot Southampton under söndagseftermiddagen och svackan bara fortsätter för de regerande mästarna.





Inför matchen gjorde Claudio Ranieri om startelvan ytterligare en gång då han valde en 4-3-1-2-formation med



Första halvleken

Hemmalaget inledde matchen bra och inledde den i chansvägar med en nick från Nathan Redmond som gick strax över ribban och strax därefter ett skott från Pierre-Emile Hojbjerg som också gick utanför.



För Leicesters del dröjde det hela tio minuter innan de mäktade med sitt första anfall. Men det var inget vidare anfall att tala om då



Däremot dröjde det dryga tjugo minuter innan någon möjlighet på mål skapades, från bägge lagen, men målvakterna



Southampton fortsatte att vara det bättre laget med flera bra anfall i kylan på sydkusten och tog välförtjänt ledningen efter 26 spelade minuter då James Ward-Prowse prickar in 1-0 på en passning från Cedric Soares.



Då och då skapade Leicester några halvfarliga möjligheter, men Southampton var bättre och utökade ledningen drygt tio minuter senare. Efter uselt försvarsarbete från Wes Morgan når Ward-Prowses frispark



Halvleken avslutades med en bortvinkad straffsituation då Fuchs drog i



Det stod 2-0 i pausen.



Andra halvleken

Likt den första halvleken så inledde Southampton bäst mot ett blekt Leicester som tragglade på i knappt halvfart.



Försvaret var skakiga och framåt så läste Southampton av anfallet väl då i princip alla anfall spelades mot Demarai Gray som var hårt markerad.



Av de fåtal chanser de faktiskt skapade så var det inte anfallet med Jamie Vardy i spetsen som skapade, utan till exempel en nick från Wes Morgan som blev någorlunda farlig – men bollen for över.



Med kvarten kvar fick ett överlägset Southampton ett mål knappt bortdömt för offside men fick plåster på såren då de fick straff tio minuter senare efter att Morgan klumpigt rivit ned Shane Long i straffområdet. Dusan Tadic sätter 3-0.



Det kunde ha slutat ännu värre då Southampton fortsatte att mata bollar framåt, men Leicester klarade sig. Matchen slutade 3-0.



Kommentar

Fantasilöst och drivet saknas. Ja, Leicesters säsong fortsätter att vara bister. Alla lagdelar såg svaga ut idag mot ett effektivt Southampton som bröt sin fyra matcher långa förlustsvit i ligan.



Förvisso verkar det som i nuläget att algerierna



En av de felande länkarna är trots allt kapten Wes Morgan som verkar ha blivit långsammare och klumpigare än förra säsongen. Det är nog dags för Ranieri att eventuellt byta ut honom, men frågan är mot vem?



36-årige, och minst lika klumpige,



Sen saknade Leicester drivet framåt idag. Dags för Ranieri att börja våga mera framåt?



Tursamt nog ligger Leicester kvar med en fempoängsbuffert nedåt till



Come on Leicester, Foxes never quit!



Matchfakta

Målen: 1-0 James Ward-Prowse (26’), 2-0 Jay Rodriguez (38’), 3-0 Dusan Tadic (85’, straff).



För matchstatistik, se



Leicester (4-3-1-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Mendy (Albrighton 46’), Drinkwater, Ndidi – Okazaki (Musa 62’) – Vardy, Gray.

- Ej använda avbytare: Zieler, Benalouane, Chilwell, King, Kapustka.



Southampton (4-3-3): Forster – Bertrand, van Dijk (Stephens 55’), Yoshida, Soares – Hojbjerg (Clasie 73’), Romeu, Ward-Prowse – Tadic, Rodriguez (Long 80’), Redmond.

- Ej använda avbytare: Sims, McQueen, Taylor, Martina.



Domare: Michael Oliver.

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-01-22 15:39:26

