Hur kommer Diego Simeone stoppa Vardy, Mahrez och co?

Spanskt i CL-kvartsfinalen

Leicesters kvartsfinalmotståndare i Champions League lottades under fredagen. Det blir en resa till den spanska huvudstaden.

Atlético Madrid blir Leicester s motståndare i Champions League -kvartsfinalen. Detta stod klart efter lottningen som ägde rum lunchtid under fredagen.Det första mötet mot förra årets finalister spelas tisdag 11:e eller onsdag den 12:e april i Madrid, medan returen spelas på King Power Stadium tisdag den 18:e eller onsdag den 19:e april.Som enda engelska lag kvar i turneringen ska det bli intressant att se vad Leicester kan åstadkomma mot den spanska ligafyran.Senast de möttes var för tjugo år sedan i UEFA-cupen, i Leicesters senaste Europaframträdande. Då vann Atlético båda mötena. Dags för revansch?Läs mer på BBC Sport Leicesters kvartsfinalmotståndare i Champions League lottades under fredagen. Det blir en resa till den spanska huvudstaden.Lördag eftermiddag och avspark kl 16.00 på London Stadium mellan två lag som sorterar under kategorin säsongens stora besvikelser.Leicester gjorde vad som krävdes då de besegrade Sevilla hemma med 2-0 i en het och känslofylld match på King Power Stadium, och avancerade därmed till kvartsfinal i Champions League!Leicester är en 1-0-seger ifrån att ta sig vidare till åttondelsfinal i Champions League, då de ställs mot Sevilla i den andra sextondelsfinalen på King Power Stadium. Lyckas the Foxes besegra spanjorerna?Leicester meddelade under söndagskvällen att Craig Shakespeare tar över tränarrollen säsongen ut.Leicester tog tre blytunga poäng då de vände och vann hemma på King Power Stadium mot Hull under lördagseftermiddagen med 3-1, bland annat efter ett klassmål av Riyad Mahrez.Ett antal namn har figurerat i brittisk press den senaste veckan till att efterträda Claudio Ranieri.Leicester möter Hull hemma på King Power Stadium under lördagseftermiddagen i en mycket viktig match för bägge lagen i Premier Leagues nedflyttningsstrid. Kan the Foxes ta en andra rak seger?Ett pressat Leicester inledde tiden efter sparkade Claudio Ranieri med en stark 3-1-seger hemma mot Liverpool på King Power Stadium under måndagskvällen, och lyfte därmed över nedflyttningsstrecket.Leicester inleder sin tid utan Claudio Ranieri med att ta emot Liverpool hemma på King Power Stadium under lördagskvällen. Kan de lyfta sig över nedflyttningsstrecket i Ranieris frånvaro?