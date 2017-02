Tungt, tungt.

Swansea City – Leicester City 2-0

Ett slött och ineffektivt Leicester föll återigen i ligaspelet och fortsätter sjunka i tabellen.





Kvartetten Fuchs, Morgan, Huth och Simpson stod återigen för en dålig insats som ledde till två baklängesmål borta mot



Liksom förra matchen mot Man U spelade



Men så vek sig försvaret, som väntat tyvärr, och hela spelidén föll pladask. Leicester misslyckas med att rensa undan bollen från straffområdet. Den nickas in av



The Swans utökar ledningen på tilläggstid då svensken Martin Olsson spelas fri på vänsterkanten, tar sig förbi en passiv Simpson och kan kyligt trycka in 2-0 bakom



I paus Ranieri svarar med att byta in anfallaren



Leicester är fortsatt dåliga i den andra halvleken, även om man kommer igenom då och då. Bästa chansen hade Slimani som efter fint inspel från



Trots 2-0-underläge byter Claudio Ranieri ut högerbacken



Det är gruffigt och grinigt i Leicesterledet då matchen lider mot sitt slut. Kameran sveper över ägaren Vichai Srivaddhanaprabha som verkligen inte ser munter ut. Swansea vinner rättvist med 2-0.



Jag gillar inte att säga det efter förra säsongen, men börjar mer och mer tvivla över att Ranieri kan förändra det här sjunkande skeppet. Å andra sidan är en klubb mer än en tränare, en spelare eller en supporter.



En förändring måste till, en poäng över nedflyttningsstrecket är inte acceptabelt för en regerande mästare. Till att börja med kan väl ett par givna spelare plockas ut ur startelvan?



Något positivt från idag? Ja, det blev väl inte mer än en tvåmålsförlust.



Matchfakta

Målen: 1-0 Alfie Mawson (36’), 2-0 Martin Olsson (45+2’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs (Chilwell 46’), Morgan, Huth, Simpson (Amartey 70’) – Drinkwater, Ndidi – Albrighton (Slimani 46’), Mahrez, Gray – Vardy.

- Ej använda avbytare: Zieler, King, Musa, Okazaki.



Swansea (4-3-3): Fabianski – Olsson, Mawson, Fernandez, Naughton – Carroll, Cork, Fer – Sigurdsson, Llorente (Ayew 72’), Dyer (Routledge 7’, Narsingh 89’).

- Ej använda avbytare: Nordfeldt, Amat, Rangel, Kingsley.



Domare: Jonathan Moss.

Publik: 20 391 (Liberty Stadium, Swansea). Redan inför matchen höjdes arga röster kring Claudio Ranieris beslut att spela med samma fyrbackslinje som slarvat så otroligt mycket under säsongen.Kvartetten Fuchs, Morgan, Huth och Simpson stod återigen för en dålig insats som ledde till två baklängesmål borta mot Swansea , men å andra sidan var inte anfallet särskilt effektiva heller. Vad har hänt med ett av förra säsongens försvar?Liksom förra matchen mot Man U spelade Leicester ganska bra under mesta delen av den första halvleken med flera pigga anfall, främst signerade Demarai Gray Men så vek sig försvaret, som väntat tyvärr, och hela spelidén föll pladask. Leicester misslyckas med att rensa undan bollen från straffområdet. Den nickas in av Fernando Llorente till mittbacken Alfie Mawson som pangar in 1-0 på volley.The Swans utökar ledningen på tilläggstid då svensken Martin Olsson spelas fri på vänsterkanten, tar sig förbi en passiv Simpson och kan kyligt trycka in 2-0 bakom Kasper Schmeichel I paus Ranieri svarar med att byta in anfallaren Islam Slimani och vänsterbacken Ben Chilwell mot mittfältaren Marc Albrighton och vänsterbacken Christian Fuchs Leicester är fortsatt dåliga i den andra halvleken, även om man kommer igenom då och då. Bästa chansen hade Slimani som efter fint inspel från Riyad Mahrez missar en-mot-en med Lukasz Fabianski.Trots 2-0-underläge byter Claudio Ranieri ut högerbacken Danny Simpson mot minst lika defensive Daniel Amartey , men matchen känns redan där förlorad.Det är gruffigt och grinigt i Leicesterledet då matchen lider mot sitt slut. Kameran sveper över ägaren Vichai Srivaddhanaprabha som verkligen inte ser munter ut. Swansea vinner rättvist med 2-0.Jag gillar inte att säga det efter förra säsongen, men börjar mer och mer tvivla över att Ranieri kan förändra det här sjunkande skeppet. Å andra sidan är en klubb mer än en tränare, en spelare eller en supporter.En förändring måste till, en poäng över nedflyttningsstrecket är inte acceptabelt för en regerande mästare. Till att börja med kan väl ett par givna spelare plockas ut ur startelvan?Något positivt från idag? Ja, det blev väl inte mer än en tvåmålsförlust.Målen: 1-0 Alfie Mawson (36’), 2-0 Martin Olsson (45+2’).För matchstatistik, se BBC Sports referat Leicester (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs (Chilwell 46’), Morgan, Huth, Simpson (Amartey 70’) – Drinkwater, Ndidi – Albrighton (Slimani 46’), Mahrez, Gray – Vardy.- Ej använda avbytare: Zieler, King, Musa, Okazaki.Swansea (4-3-3): Fabianski – Olsson, Mawson, Fernandez, Naughton – Carroll, Cork, Fer – Sigurdsson, Llorente (Ayew 72’), Dyer (Routledge 7’, Narsingh 89’).- Ej använda avbytare: Nordfeldt, Amat, Rangel, Kingsley.Domare: Jonathan Moss.Publik: 20 391 (Liberty Stadium, Swansea).

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-02-12 20:15:00 På Twitter: @adam_bills2017-02-12 20:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-02-12 20:15:00

Leicester

2017-02-10 10:53:52

Leicester

2017-02-09 21:38:57

Leicester

2017-02-07 21:45:14

Leicester

2017-02-05 18:56:00

Leicester

2017-02-04 09:17:00

Leicester

2017-02-01 07:35:01

Leicester

2017-02-01 07:19:00

Leicester

2017-01-30 16:02:46

Leicester

2017-01-28 18:17:00

ANNONS:

Ett slött och ineffektivt Leicester föll återigen i ligaspelet och fortsätter sjunka i tabellen.Söndagseftermiddagen bjuder på en högdramatisk drabbning mellan ett Swansea på uppgående och ett Leicester i fritt fall. Båda lagen har näsan precis över nedflyttningsstrecket och matchens betydelse är förstås oerhört viktig.Ett reservlagsbetonat Leicester lyckades bryta förlustraden genom att ett lika besegra reservlagsbetonat Derby hemma på King Power Stadium under onsdagenskvällen och tog sig därmed vidare till femte omgången i FA-cupen.Formsvaga Leicester stalls inför ett ovilligt omspel i FA-cupens fjärde omgång mot lokalkonkurrenten Derby på onsdag på King Power Stadium.40 minuter som såg ganska bra ut, sen var det samma gamla visa. Leicester föll återigen i ligan.Ett smått desperat Leicester gästas hemma av Manchester United på King Power Stadium under söndagskvällen. Kan the Foxes resa sig ur misären?Den så kallade Transfer Deadline Day blev en anonym historia för Leicester då man endast lånade in mittbacken Molla Wagué från italienska Udinese.Leicester formsvacka fortsatte då man föll med 1-0 borta mot Burnley under tisdagskvällen.Leicester gör en resa uppåt landet, nordväst och till Turf Moor för tisdagsmatch mot Burnley. Det är inte bara en resa uppåt rent geografiskt, det är även en rejäl uppförsbacke rent mentalt eftersom varje match nu har stämpeln måste-match över sig för det regerande mästarlaget.Regerande mästarna Leicesters tränare hoppas förstärka sin trupp efter en svag ligastart den här säsongen. Vem ansluter, och vem försvinner?