West Brom – Leicester City 0-1

Leicester tog tre viktiga poäng i ligaspelet då man bortabesegrade West Brom med 1-0 på the Hawthorns genom Jamie Vardys avslut i den första halvleken. Därmed närmar man sig säkrat Premier League-kontrakt.





Inför matchen gjorde Craig Shakespeare ett byte i startelvan som föll i veckan borta mot Arsenal. I anfallet byttes Leo Ulloa ut mot just Okazaki. För West Brom var det första matchen på nästan två veckor.



Hemmalaget var möjligen bäst i inledningen av den fysiska men chansfattiga tillställning som inte resulterade i mycket nämnvärt utöver en massa gruff och ett par gula kort i den jämna kampen, främst på mittfältet.





Wilfred Ndidi i en närkamp med Jake Livermore.



Defensivt var bägge lagen solida, vilket möjligen förklarar de fåtalet antal chanser som skapades gemensamt. Men när de flesta trodde att halvleken skulle sluta och var på väg att köpa förfriskningar slog Leicester till.



Shinji Okazaki snor åt sig en dålig bakåtpassning från Salomon Rondon, ser Jamie Vardy löpa i djupled, och engelsmannen får bollen precis där han vill han den. Vardy placerar in bollen kyligt bakom Ben Foster till 0-1!





Jamie Vardy firar sitt 0-1-mål.



I den andra halvleken är det West Brom som successivt tar över matchen och Leicester har inte mycket att sätta emot, utöver möjligen att Marc Albrighton rivs ned strax utanför straffområdet, men får inte med sig straff.



Bästa möjligheten från the Baggies skapar Chris Brunt var skott mot Kasper Schmeichel räddas nätt och jämt. Dansken fick ett par gånger ingripa då Leicester ganska ofta slarvade med enkla grejer.



Leicester höll undan och får med sig tre poäng från den tuffa tillställningen på the Hawthorns.



Målet: 0-1 Jamie Vardy (43’).



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez (King 81’) – Vardy, Okazaki (Ulloa 67’).

- Ej använda avbytare: Zieler, Chilwell, Amartey, Gray, Slimani.



West Brom (4-2-3-1): Foster – Nyom (McClean 60’), Evans, McAuley, Dawson – Yacob (Fletcher 69’), Livermore – Chadli, Morrison (Leko 79’), Brunt – Rondón.

- Ej använda avbytare: Myhill, Wilson, Harper, Field.



Domare: Mark Clattenburg.

