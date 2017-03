Första bortasegern och tre poäng, man tackar!

West Ham United – Leicester City 2-3

Leicester tog tre viktiga ligapoäng tillika säsongens första bortaseger i Premier League då man besegrade West Ham på London Stadium.

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-03-18 21:36:35

Craig Shakespeares sejour som Leicester tränare stärktes ytterligare under lördagen då man tog tre viktiga poäng i bottenstriden mot ett hemmastarkt West Ham på London Stadium i den brittiska huvudstaden. Segern var dessutom Leicesters första på bortaplan den här säsongen i ligan.The Foxes inledde matchen bra och hade en stabil 2-0-ledning inom tio spelade minuter genom mål av Riyad Mahrez och Robert Huth och såg ut att göra fler mål mot ett blekt West Ham.Men hemmalaget kom in i matchen och fick en frispark efter dryga tjugo minuter som Manuel Lanzini vackert skickar in till ställningen 2-1.Efter en period med mycket the Hammers så utökade Leicester sin ledning efter 40 minuter då han trycker in en retur efter slarv i hemmaförsvaret.Matchen rullade på och det var West Ham som successivt tog över. Andre Ayew sätter reduceringen 2-3 och de börjar närma sig en kvittering, men Leicesterförsvaret och främst Kasper Schmeichel storspelade och höll ut till säsongens första bortaseger!Målen: 1-0 Riyad Mahrez (5’), 2-0 Robert Huth (7’), 2-1 Manuel Lazini (20’), 3-1 Jamie Vardy (38’), 3-2 Andre Ayew (63’).För matchstatistik, se BBC Sports referat Leicester (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Benalouane, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Albrighton, Okazaki (Musa 76’), Mahrez (Chilwell 87’) – Vardy (Slimani 76’).- Ej använda avbytare: Zieler, Amartey, King, Gray.West Ham (4-2-3-1): Randolph – Cresswell (Masuaku 73’), Reid (Snodgrass 18’), Fonte, Byram – Kouyate, Obiang (Fernandes 67’) – Antonio, Lanzini, Ayew – Carroll.- Ej använda avbytare: Adrian, Nordtveit, Collins, Feghouli.Domare: Roger East.Publik: 56 979 (London Stadium, London).Leicester tog tre viktiga ligapoäng tillika säsongens första bortaseger i Premier League då man besegrade West Ham på London Stadium.Leicesters kvartsfinalmotståndare i Champions League lottades under fredagen. Det blir en resa till den spanska huvudstaden.Lördag eftermiddag och avspark kl 16.00 på London Stadium mellan två lag som sorterar under kategorin säsongens stora besvikelser.Leicester gjorde vad som krävdes då de besegrade Sevilla hemma med 2-0 i en het och känslofylld match på King Power Stadium, och avancerade därmed till kvartsfinal i Champions League!Leicester är en 1-0-seger ifrån att ta sig vidare till åttondelsfinal i Champions League, då de ställs mot Sevilla i den andra sextondelsfinalen på King Power Stadium. Lyckas the Foxes besegra spanjorerna?Leicester meddelade under söndagskvällen att Craig Shakespeare tar över tränarrollen säsongen ut.Leicester tog tre blytunga poäng då de vände och vann hemma på King Power Stadium mot Hull under lördagseftermiddagen med 3-1, bland annat efter ett klassmål av Riyad Mahrez.Ett antal namn har figurerat i brittisk press den senaste veckan till att efterträda Claudio Ranieri.Leicester möter Hull hemma på King Power Stadium under lördagseftermiddagen i en mycket viktig match för bägge lagen i Premier Leagues nedflyttningsstrid. Kan the Foxes ta en andra rak seger?Ett pressat Leicester inledde tiden efter sparkade Claudio Ranieri med en stark 3-1-seger hemma mot Liverpool på King Power Stadium under måndagskvällen, och lyfte därmed över nedflyttningsstrecket.