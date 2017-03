Orient kan sluta existera den 20 mars

Det är mindre än tre år sedan Orient var en straffspark från the Championship. Strax efter den tunga förlusten i playoff-finalen såldes klubben till italienaren Francesco Becchetti. Snabbspola fram till idag. Orient ligger näst sist i League Two. Antalet managers den här säsongen är fler än antalet vinster på hemmaplan. Men det är inte bara en sejour på 112 år i the Football League som riskerar att ta slut. Becchetti har enligt uppgift tappat intresset för klubben och slutat betala räkningarna.





Orient är inte den första klubben att drabbas av ägare som missköter sitt jobb och sen blir förnärmad och tappar intresset när supportrarna protesterar. Tyvärr lär man inte heller vara den sista och just nu har man gott om olycksbröder i the Football League. Men just nu är det Orients supportrar som ber om hjälp. Gå till nedanstående webbsida på LOFTs hemsida. Där finns möjligheten att donera till den fond som satts upp för att kunna rädda Orient om det är så att den nuvarande ägaren inte bryr sig längre och struntar i vad som händer efter den 20 mars.



Stöd the Leyton Orient Regeneration Fund



Även ett litet bidrag kan göra skillnad.



/robert Orients Fan Trust har under dessa tre år försökt få igång en dialog med Becchetti men misslyckats gång på gång. Nu när klubbens existens är hotad har man satt upp en fond för att försöka säkra klubbens fortsatta existens eller, om det värsta katastrofscenariot inträffar, ha kapital nog att starta en ny klubb som kan starta om längre ner i seriesystemet.Orient är inte den första klubben att drabbas av ägare som missköter sitt jobb och sen blir förnärmad och tappar intresset när supportrarna protesterar. Tyvärr lär man inte heller vara den sista och just nu har man gott om olycksbröder i the Football League. Men just nu är det Orients supportrar som ber om hjälp. Gå till nedanstående webbsida på LOFTs hemsida. Där finns möjligheten att donera till den fond som satts upp för att kunna rädda Orient om det är så att den nuvarande ägaren inte bryr sig längre och struntar i vad som händer efter den 20 mars.Även ett litet bidrag kan göra skillnad./robert

0 KOMMENTARER 203 VISNINGAR 0 KOMMENTARER203 VISNINGAR ROBERT DE MANDER

På Twitter: @RdeMander

2017-03-06 10:47:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leyton Orient

Leyton Orient

2017-03-06 10:47:00

Leyton Orient

2014-09-25 07:38:46

Leyton Orient

2014-09-21 22:55:00

Leyton Orient

2014-09-18 21:30:49

Leyton Orient

2014-09-14 15:36:41

Leyton Orient

2014-09-11 16:24:00

Leyton Orient

2014-09-03 18:00:00

Leyton Orient

2014-08-31 17:18:45

Leyton Orient

2014-08-28 14:15:22

Leyton Orient

2014-08-25 17:22:40

ANNONS:

Det är mindre än tre år sedan Orient var en straffspark från the Championship. Strax efter den tunga förlusten i playoff-finalen såldes klubben till italienaren Francesco Becchetti. Snabbspola fram till idag. Orient ligger näst sist i League Two. Antalet managers den här säsongen är fler än antalet vinster på hemmaplan. Men det är inte bara en sejour på 112 år i the Football League som riskerar att ta slut. Becchetti har enligt uppgift tappat intresset för klubben och slutat betala räkningarna.Efter två veckor fyllda med märkliga händelser. Där Russell Slade gått från att varit en match från att få sparken till att vara favorit för att ta över som manager för Cardiff. Har nu saken dragits till sin spets efter att Slade igår kväll lämnat in sin avskedsansökan till klubben.Viktig vinst för Orient på Glanford Park även om ett nytt jobb snarare än sparken för närvarande ser ut att ge bäst odds om man vill spela på Russell Slades framtid hos Orient.Orient misslyckades att vinna mot Notts County. Trots ett stort spelövertag under hela andra halvlek slutade matchen oavgjort 1-1 efter en straff för vardera lag. Russell Slade kallades till samtal med Francesco Becchetti efter matchen. Han kom ut från det mötet och berättade då att han fortfarande var manager för Leyton Orient.Det här skulle vara en matchrapport om Orients 0-2 förlust hemma mot Colchester. Men det blir något annat då det efter matchen framkom att Russell Slade får sparken om inte laget vinner på tisdag. Ett idiotiskt ultimatum från nye ägaren Francesco Becchetti.Skador på Dean Cox och Lloyd James har fått Russell Slade att försöka förstärka truppen via lånemarknaden. Queens Park Rangers Michael Petrasso tar plats i laget under en månad.Framför Sky Sports kameror visade Orient återigen att man kommer bli att räkna med den här säsongen. Peterborough må toppa League One men Orient var bättre och vinsten var klarare än vad siffrorna visar.Orient såg ut att vara på väg mot tre poäng men en sen kvittering förstörde eftermiddagen. Fleetwood inledde bäst men Orient tog över och borde ha avgjort. Istället kunde inhopparen Stephen Dobbie ordna en poäng åt hemmalaget sju minuter från slutet.Orients första möte mot Villa på 40 år slutade lyckligt när sent inbytte Romain Vincelot nickade in matchens enda mål med bara tre minuter kvar av ordinarie tid.En intetsägande mållös match där gästerna var gladast över resultatet. Orient valde fel taktik mot ett kompakt Walsall som brände matchens bästa chans. Öppet mål efter en misslyckad bakåtpassning från Mathieu Baudry till Adam Legzdins.