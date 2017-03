Orient överlever ett tag till

Den första skatteskulden är betald men det finns fler, och andra fordringsägare knackar också på dörren. Ett brev där ägaren Francesco Becchetti lovar tillföra klubben en miljon pund för att betala av ytterligare skulder fick domstolen att bordlägga ärendet till 12:e juni. Så Orient är inte i konkurs, inte heller väntar något poängavdrag från Football League. Men som det ser ut nu är nedflyttning ändå vad som väntar. Sist i League Two och sju poäng upp till säker mark med 8 matcher kvar.

2017-03-20 13:37:00

Leyton Orient FC mot brittiska skatteverket var ärende nummer 75 för the High Court idag. Förhandlingarna började klockan 12 svensk tid och många trodde väntan skulle bli lång innan det var Orients tur. Men redan tjugo över tolv hade man klarat av de första 74 fallen. Eftersom klubben inte kommenterat sitt fall med ett enda ord var det oklart vad som skulle hända och vem eller vilka som skulle representera dem i ärendet. Men advokater som representerade Becchetti och Orient fanns på plats.Det meddelades att den aktuella skatteskulden som enligt uppgift var påvar betald.Andra fordringsägare fanns dock på plats och hävdade sin rätt. Bland dessa fanns bland annat den firma som står för matchvärdarna (), Waltham Forest council () och klubbens fotograf ().Efter detta lästes ett brev upp från klubbdirektören Alessandro Angelieri där det sades att ägaren Becchetti skall tillföra klubbeninom 8-10 veckor för att betala av utestående skulder.På basis av detta brev bordlades ärendet till den 12 juni. Domstolens kommentar var "The company should at least be given on this occasion, the benefit of time to raise funds to sell the club". Efter detta avslutades förhandlingarna.Den advokat från(Leyton Orient Fans Trust) Adam Michaelson som var på plats sa i ett uttalande efteråt att, som han förstod det var den nu betalda skatteskulden bara en av flera och han förväntade sig en ny begäran om likvidation från skatteverket. Kanske redan i morgon. Dessutom lär ytterligare fordringsägare lägga fram sina krav så klubbens läge har inte förändrats mycket trots att en stor skuld betalats av.Slutsatsen blir att klubbens framtid fortfarade är väldigt osäker. Man ser ut att kunna slutföra säsongen i League Two utan poängavdrag men som läget är nu verkar nedflyttning oundviklig. Huruvida Becchetti kommer tillföra klubben pengar och samtidigt aktivt söka efter någon som tar över hans ägande är också osäkert. Tom Davies , vice ordförande i LOFT menade att väldigt lite har förändrats i och med dagens besked. Varför har inte skulderna betalats av tidigare? Ägaren är densamma och fortfarande motvillig till att driva klubben med långsiktiga mål för ögonen. Kampen för klubbens framtid fortsätter.Den första skatteskulden är betald men det finns fler, och andra fordringsägare knackar också på dörren. Ett brev där ägaren Francesco Becchetti lovar tillföra klubben en miljon pund för att betala av ytterligare skulder fick domstolen att bordlägga ärendet till 12:e juni. Så Orient är inte i konkurs, inte heller väntar något poängavdrag från Football League. Men som det ser ut nu är nedflyttning ändå vad som väntar. Sist i League Two och sju poäng upp till säker mark med 8 matcher kvar.Det är mindre än tre år sedan Orient var en straffspark från the Championship. Strax efter den tunga förlusten i playoff-finalen såldes klubben till italienaren Francesco Becchetti. Snabbspola fram till idag. Orient ligger näst sist i League Two. Antalet managers den här säsongen är fler än antalet vinster på hemmaplan. Men det är inte bara en sejour på 112 år i the Football League som riskerar att ta slut. Becchetti har enligt uppgift tappat intresset för klubben och slutat betala räkningarna.Efter två veckor fyllda med märkliga händelser. Där Russell Slade gått från att varit en match från att få sparken till att vara favorit för att ta över som manager för Cardiff. Har nu saken dragits till sin spets efter att Slade igår kväll lämnat in sin avskedsansökan till klubben.Viktig vinst för Orient på Glanford Park även om ett nytt jobb snarare än sparken för närvarande ser ut att ge bäst odds om man vill spela på Russell Slades framtid hos Orient.Orient misslyckades att vinna mot Notts County. Trots ett stort spelövertag under hela andra halvlek slutade matchen oavgjort 1-1 efter en straff för vardera lag. Russell Slade kallades till samtal med Francesco Becchetti efter matchen. Han kom ut från det mötet och berättade då att han fortfarande var manager för Leyton Orient.Det här skulle vara en matchrapport om Orients 0-2 förlust hemma mot Colchester. Men det blir något annat då det efter matchen framkom att Russell Slade får sparken om inte laget vinner på tisdag. Ett idiotiskt ultimatum från nye ägaren Francesco Becchetti.Skador på Dean Cox och Lloyd James har fått Russell Slade att försöka förstärka truppen via lånemarknaden. Queens Park Rangers Michael Petrasso tar plats i laget under en månad.Framför Sky Sports kameror visade Orient återigen att man kommer bli att räkna med den här säsongen. Peterborough må toppa League One men Orient var bättre och vinsten var klarare än vad siffrorna visar.Orient såg ut att vara på väg mot tre poäng men en sen kvittering förstörde eftermiddagen. Fleetwood inledde bäst men Orient tog över och borde ha avgjort. Istället kunde inhopparen Stephen Dobbie ordna en poäng åt hemmalaget sju minuter från slutet.Orients första möte mot Villa på 40 år slutade lyckligt när sent inbytte Romain Vincelot nickade in matchens enda mål med bara tre minuter kvar av ordinarie tid.