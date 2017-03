Nästa manager för Orient?

Orients femte manager för säsongen från P15

Sent igår kväll kom rykten som bekräftades idag på förmiddagen. Orients manager Danny Webb avgår efter två månader på jobbet. Han ersätts av Omer Riza som i början av året ledde P15 i akademin. Det återstår sju matcher av League Two så chansen finns att han står distansen ut. För ingen har överlevt längre än elva matcher som manager för Orient den här säsongen.

Danny Webb skrapade bara ihop två vinster sedan han tog över den 29:e januari. Men han hade fansen och spelarna på sin sida. I intervjun efter lördagens 0-3 förlust mot Crawley sa han att nästa steg var att kontakta ägaren Francesco Becchetti för att få besked om framtiden. Hans eget kontrakt upphörde efter säsongen och han ville veta om han skulle få fortsatt förtroende. Då skulle han själv kunna planera framåt och prata med spelarna. Vilka ville han ha kvar, vilka skulle få gå, vilka ville lämna osv. Men uppenbarligen var de besked Webb fick så illa att han valde att gå med omedelbar verkan. För omvärlden bara ytterligare en bekräftelse på hur illa det är ställt med Orient just nu.



Nedflyttning kan fortfarande undvikas i teorin. Det är 21 poäng att spela om, 7 pinnar till fast mark. De senaste resultaten 0-3, 1-4, 0-5, 0-3 och formkurvan hela året pekar dock mot att en sejour på 112 år i the Football League är på väg att ta slut. På lördag är det hemmamatch mot Wycombe, Orients hemmafacit är uselt, tre vinster så här långt, och fansen är inte riktigt säkra på om man skall dit för att stötta Riza i hans första match eller stanna hemma som en protest mot Becchetti. Säkert är ändå att det inte kommer bli en tillställning utan en stor dos ilska från de supportrar som ändå går dit.



Som alltid i sådana här lägen frodas galghumorn. Så också bland Orients supportrar. Eftersom klubben nu leds av den tidigare tränaren för P15 finns inte så många kvar att välja bland om han också skulle tacka för sig. På twitter pågår därför en diskussion om en klubb någon gång haft sin maskot som manager. Theo the Wyvern är ett logiskt val, fördelen med en maskot är ju att det som är inuti kan bytas ut men fasaden förblir densamma. Perfekt för Becchetti som i september 2014 sa följande i det officiella matchprogrammet “... for me it is wrong to dismiss a coach during the season and even then, I would only do it in extreme cases”. Detta i samband med att Russell Slade lämnade jobbet som manager för Orient efter ett ultimatum att han inte fick förlora nästa match (det blev oavgjort). Vi är inne på gubbe fem nu, den här säsongen, extremt var ordet.



2017-03-30 16:45:00

