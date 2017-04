Orients spelare och anställda fortfarande utan lön

Efter att inte ha betalat några löner i mars så har Orients ägare Becchetti vid två tillfällen i april lovat att pengarna var på väg. Senaste löftet var att alla skulle få betalt idag. Så har inte skett.

Spelare och anställda hade fått löfte om att lönerna för mars skulle betalas idag. Men inga pengar har dykt upp och flera spelare har kommenterat på sociala medier med mer eller mindre galghumoristiska kommentarer. Mittfältaren Gavin Massey skrev t.ex. "Back on the beans and toast" plus några smileys, men följde sen upp med "To be fair I don't know why I'm laughing! What a situation". Målvakten Alex Cisak la upp en gif på en förvånad Donald Trump och materialaren Adrian Martin bidrog med en två ledsna smileys.



För Orient väntar två matcher i helgen och det är mycket troligt att man ramlar ur serien redan i morgon om man förlorar borta mot Luton. Inträffar det så kommer Orient tappa praktiskt taget hela seniortruppen då alla sägs ha skrivningar i sina kontrakt som gör att de kan brytas om laget åker ur sin serie. Kvar kan bli åtta juniorer. Inte ens nuvarande managern Ömer Riza är garanterad att bli kvar eftersom hans kontrakt löper ut i slutet på juni.



All denna spekulation om en framtida spelartrupp i the National League kan i och för sig vara helt meningslös. Klubben har fortfarande den kommande förhandlingen i domstol den 12 juni och då är det inte alls otroligt att det blir konkurs. Becchetti lovade vid den första förhandlingen han han skulle tillföra en miljon pund för att betala upplupna skulder tills dess. Men när han inte ens bryr sig om att betala löner till spelare och anställda verkar det osannolikt att han kommer uppfylla det löftet.



Som det ser ut nu kommer Orient åka ur League Two under påskhelgen och sluta existera i mitten på juni.



Up the O's.

1 KOMMENTARER 133 VISNINGAR 1 KOMMENTARER133 VISNINGAR ROBERT DE MANDER

På Twitter: @RdeMander

2017-04-13 15:04:20

ANNONS:

Fler artiklar om Leyton Orient

Leyton Orient

2017-04-13 15:04:20

Leyton Orient

2017-04-08 17:56:00

Leyton Orient

2017-04-08 16:20:00

Leyton Orient

2017-04-06 23:26:00

Leyton Orient

2017-03-30 16:45:00

Leyton Orient

2017-03-20 13:37:00

Leyton Orient

2017-03-06 10:47:00

Leyton Orient

2014-09-25 07:38:46

Leyton Orient

2014-09-21 22:55:00

Leyton Orient

2014-09-18 21:30:49

ANNONS:

Efter att inte ha betalat några löner i mars så har Orients ägare Becchetti vid två tillfällen i april lovat att pengarna var på väg. Senaste löftet var att alla skulle få betalt idag. Så har inte skett.Orient förlorade som väntat mot Cambridge. Under matchen delades en lapp ut som uppmanade till en supporterprotest vid nästa hemmamatch den 17 April mot Hartlepool. Jag skriver om den istället för att beskriva hur ett oerfaret Orient med nästan bara juniorer släppte in tre mål mot Cambridge och nu står med ena benet i the Conference.Orient möter Cambridge borta strax. Med en 18-mannatrupp som bara innehåller tre seniorspelare. Resten är skadade. Kan bli en intressant eftermiddag.Spelarna har inte fått betalt, inte heller övriga anställda. VD:n Allesandro Angelieri har inte setts på klubben sen flera månader och gav besked via sms att ytterligare tid behövs för att få fram pengar. Ägaren Francesco Becchetti fick i domstol till den 12 juni på sig att betala av klubbens övriga skulder. Det verkar osannolikt att det kommer att hända.Sent igår kväll kom rykten som bekräftades idag på förmiddagen. Orients manager Danny Webb avgår efter två månader på jobbet. Han ersätts av Omer Riza som i början av året ledde P15 i akademin. Det återstår sju matcher av League Two så chansen finns att han står distansen ut. För ingen har överlevt längre än elva matcher som manager för Orient den här säsongen.Den första skatteskulden är betald men det finns fler, och andra fordringsägare knackar också på dörren. Ett brev där ägaren Francesco Becchetti lovar tillföra klubben en miljon pund för att betala av ytterligare skulder fick domstolen att bordlägga ärendet till 12:e juni. Så Orient är inte i konkurs, inte heller väntar något poängavdrag från Football League. Men som det ser ut nu är nedflyttning ändå vad som väntar. Sist i League Two och sju poäng upp till säker mark med 8 matcher kvar.Det är mindre än tre år sedan Orient var en straffspark från the Championship. Strax efter den tunga förlusten i playoff-finalen såldes klubben till italienaren Francesco Becchetti. Snabbspola fram till idag. Orient ligger näst sist i League Two. Antalet managers den här säsongen är fler än antalet vinster på hemmaplan. Men det är inte bara en sejour på 112 år i the Football League som riskerar att ta slut. Becchetti har enligt uppgift tappat intresset för klubben och slutat betala räkningarna.Efter två veckor fyllda med märkliga händelser. Där Russell Slade gått från att varit en match från att få sparken till att vara favorit för att ta över som manager för Cardiff. Har nu saken dragits till sin spets efter att Slade igår kväll lämnat in sin avskedsansökan till klubben.Viktig vinst för Orient på Glanford Park även om ett nytt jobb snarare än sparken för närvarande ser ut att ge bäst odds om man vill spela på Russell Slades framtid hos Orient.Orient misslyckades att vinna mot Notts County. Trots ett stort spelövertag under hela andra halvlek slutade matchen oavgjort 1-1 efter en straff för vardera lag. Russell Slade kallades till samtal med Francesco Becchetti efter matchen. Han kom ut från det mötet och berättade då att han fortfarande var manager för Leyton Orient.