Riots and Relegations

Vill ni ha en sammanfattning av hur Orients vår har varit, kolla detta klipp från Copa90

Riots and Relegation: What the F*** Happened to Leyton Orient



Beskrivs bättre av en neutral för om man själv försöker göra det blir man så arg att texten spårar ur.



Beskrivs bättre av en neutral för om man själv försöker göra det blir man så arg att texten spårar ur.

Vill ni ha en sammanfattning av hur Orients vår har varit, kolla detta klipp från Copa90Det krävdes vinst borta mot Crewe och en massa andra saker för att Orient inte skulle bli nedflyttade idag. Det var 0-3 i paus och redan då hade alla accepterat vad som skulle hända. Men att ramla ur serien är det lilla problemet, en osynlig, inkompetent, hämndlysten ägare som inte betalar anställda, spelare eller leverantörer och som verkar vilja ta död på klubben han köpte, det är det riktiga problemet.EFL har valt att inte kommentera krisen i Orient med ett enda ord. Man gömmer sig bakom sina regler för Fit and Proper owners. Men nu börjar man oroa sig för vad som händer om inte Orient kan slutföra sin säsong. En risk som blir mer uppenbar för var dag som går. Vad gör man då? Jo man frågar LOFT, som försöker rädda klubben, om man kan tänka sig att betala läkarräkningarna för de resterande hemmamatcherna.Efter att inte ha betalat några löner i mars så har Orients ägare Becchetti vid två tillfällen i april lovat att pengarna var på väg. Senaste löftet var att alla skulle få betalt idag. Så har inte skett.Orient förlorade som väntat mot Cambridge. Under matchen delades en lapp ut som uppmanade till en supporterprotest vid nästa hemmamatch den 17 April mot Hartlepool. Jag skriver om den istället för att beskriva hur ett oerfaret Orient med nästan bara juniorer släppte in tre mål mot Cambridge och nu står med ena benet i the Conference.Orient möter Cambridge borta strax. Med en 18-mannatrupp som bara innehåller tre seniorspelare. Resten är skadade. Kan bli en intressant eftermiddag.Spelarna har inte fått betalt, inte heller övriga anställda. VD:n Allesandro Angelieri har inte setts på klubben sen flera månader och gav besked via sms att ytterligare tid behövs för att få fram pengar. Ägaren Francesco Becchetti fick i domstol till den 12 juni på sig att betala av klubbens övriga skulder. Det verkar osannolikt att det kommer att hända.Sent igår kväll kom rykten som bekräftades idag på förmiddagen. Orients manager Danny Webb avgår efter två månader på jobbet. Han ersätts av Omer Riza som i början av året ledde P15 i akademin. Det återstår sju matcher av League Two så chansen finns att han står distansen ut. För ingen har överlevt längre än elva matcher som manager för Orient den här säsongen.Den första skatteskulden är betald men det finns fler, och andra fordringsägare knackar också på dörren. Ett brev där ägaren Francesco Becchetti lovar tillföra klubben en miljon pund för att betala av ytterligare skulder fick domstolen att bordlägga ärendet till 12:e juni. Så Orient är inte i konkurs, inte heller väntar något poängavdrag från Football League. Men som det ser ut nu är nedflyttning ändå vad som väntar. Sist i League Two och sju poäng upp till säker mark med 8 matcher kvar.Det är mindre än tre år sedan Orient var en straffspark från the Championship. Strax efter den tunga förlusten i playoff-finalen såldes klubben till italienaren Francesco Becchetti. Snabbspola fram till idag. Orient ligger näst sist i League Two. Antalet managers den här säsongen är fler än antalet vinster på hemmaplan. Men det är inte bara en sejour på 112 år i the Football League som riskerar att ta slut. Becchetti har enligt uppgift tappat intresset för klubben och slutat betala räkningarna.